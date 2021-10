En el cierre de la primera rueda del Torneo de Primera División de la Zona B de la ABZC, Campana Boat Club le ganó como visitante el "DERBI" a Ciudad de Campana por 77 a 65 para seguir peleando en la cima junta a Deportivo Arenal (Ingeniero Maschwitz).

La figura del clásico de Campana fue justamente un ex Ciudad, Juan Martin Fernández (Boat) con 26 unidades (4 triples), muy bien acompañado por otro ex CCC, Guido Cadelli 17 (3 triples), Juan Ignacio Bruni 16 (4 triples), mas los de Matías Nieto también ex CCC etc.

En Ciudad de Campana, se destacó Eliseo Iglesias con 19 unidades (4 triples), seguido de Francisco Santini 13, Marcos Jelavich 11 y Alan Blanco 9 etc.

Muy superior Boat Club de entrada; triples de Juan Martin Fernandez (2) y Bruni (1), le otorgo rapida ventaja de 11 (15 a 4). A fuerza de libres, Ciudad aplico un parcial de 5 a 2 que redujo el desnivel a 8 (17 a 9), pero, la punteria externa de Santiago Fernandez y Bruni, genero un parcial de 6 a 2 que extendio la distancia a 12 (23 a 11). Un libre de Iglesias, llevo a Ciudad al 1er descanso 11 abajo (23 a 12).

En el 2do cuarto, al elenco local se le abrio el aro; una rafaga de triples de Iglesias (3 consecutivos), activo un parcial de 11 a 5 que lo arrimo a 5 (28 a 23). Una ráfaga de Nieto (triple y doble), freno la embestida (33 a 26). 3 libres de Jelavich, enviaron a Ciudad al entretiempo perdiendo por 6 (35 a 29).

En el 3er cuarto, una ráfaga de Juan Martin Fernandez, ocasiono un parcial de 6 a 0 ampliando la luz a 12 (41 a 29). Corridas de Jelavich y Santini, sumadas a libres de Iglesias, reestableció el margen de 6 (41 a 35), sin embargo, un inspiradísimo Cadelli (8; 2 triples y 1 doble), provoco un parcial de 16 a 9 donde Boat Club se instalo en el ultimo descanso con renta de 13 (57 a 44).

En el ultimo cuarto, conversiones de Fritzler y Blanco, junto a un triple de Jelavich, impulso un parcial de 7 a 3 achicando el desbalance a 9 (60 a 51). Triples de Cadelli y Bruni, mas bandeja y bonus de Juan Martin Fernandez, detonaron en un parcial de 9 a 5 para que Boat Club se escape a 13 (69 a 56). Un buen pasaje de Blanco, incrusto un parcial de 7 a 0 acercando a Ciudad a 6 (69 a 63), no obstante, bandejas de Juan Martin Fernandez y Cadelli, libre de Nieto y triple fulminante de Santiago Fernandez, desemboco en un parcial letal de 8 a 2 que confirmo el triunfo de Boat Club por 77 a 65.

