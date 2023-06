Torneo de la URBA: Ciudad de Campana no pudo con el invicto San Miguel

El Tricolor cayó 50-26 como visitante ante el líder del campeonato de Tercera. Su próximo compromiso será ante Banco Hipotecario como local.

Por la 10ª fecha del Campeonato de Tercera de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), el Club Ciudad de Campana cayó 50-26 en su visita al líder e invicto San Miguel.

El Tricolor anotó dos tries en la primera parte, por intermedio de Franco Damiano y Sebastián Toledo (ambos convertidos por Juan Calvi), y se fue al descanso 26-14 abajo. En el complemento sumó otros dos tries, a través de Juan Calvi y Gabriel Pujol, pero eso no le alcanzó para emparejar las acciones.

En esta oportunidad, el equipo dirigido por Maximiliano Bacci formó con Carlos Saya, Alberto Nóbile, Leo Correa; Franco Casanova, Patricio Mego; Carlos Díaz, Ciro Campodónico, Gabriel Pujol; Andrés Kibisz, Juan Calvi; Federico Benedetich, Tomás Calvi, Juan Izaguirre, Sebastián Toledo; y Franco Damiano.

Luego ingresaron: Nicolás Cuevas, Juan Cruz Passerini, Diego Colque, Facundo Cerda, Julián Micheletti, Facundo Hereñú y Felipe Delgado.

Así se concretó el debut en Primera de tres juveniles: Julián Micheletti, Felipe Delgado y Juan Cruz Passerini, quienes continúan el legado de sus padres, que también fueron jugadores del equipo superior.

En San Miguel, además, también se presentó la Intermedia, que cayó 31-14 en su noveno encuentro del campeonato (acumula tres victorias, tres empates y tres derrotas).

El próximo compromiso del Tricolor en el Torneo de la URBA será el sábado 24 de junio, cuando reciba la visita de Banco Hipotecario en el cierre de la primera rueda.