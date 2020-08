Por Rodrigo González Miranda… El deporte se esta empezando a mover de a poco. El tenis,el golf en algunos lugares y depende de la ciudad que lo vea conveniente habilitar. En Zárate todavía no hay nada definido, solo actividad recreativa y nada más. Nosotros seguimos de viaje y volvimos a Rosario para encontrarnos con Tamara Espinoza, jugadora de fútbol, árbitro y futura directora técnica. Una mujer que se propuso metas y fue logrando poco a poco parte de sus sueños.

-Tamara, sos jugadora, árbitro y estas haciendo la carrera de directora técnica. ¿Te das por completa en el deporte y el fútbol?

-Por completo nunca lo doy, ya que me gusta explorar y explorar todo referido al fútbol, conocer y tener experiencia.

-¿Qué te llevó al arbitraje y no ser técnica primero?

-Soy arbitra hace seis años y aparte de ser un ingreso laboral es algo que amo y me enorgullece hacerlo, le pongo empeño, estudio y trato de implementar ser justa para ambos equipos. Y no técnica porque la verdad estaba estudiando profesorado de educación física por cuestiones personales, hice dos años y tuve que dejar.

-¿En qué Liga estas trabajando actualmente?

-Estuve en varias ligas como Rosarina,San Lorencina, Veteranos, Babys, hasta muchas amateur de fútbol 5, 7 ,8 en Rosario.

-Tuviste la oportunidad de dirigir hombres? ¿Te tratan con respeto cuando lo haces?

-Si, obviamente en este ambiente una está constantemente rodeada de hombres, muchas veces tuve muchos enfrentamientos pero simplemente respeto hacia mí y mi trabajo porqué para mi es un trabajo como cualquiera.

-Te llevo a lo futbolístico. ¿Donde y en qué club te iniciaste?

– Inicie futbolísticamente en un polideportivo de forma amateur, luego ya me fui metiendo y arranque en primera de Argentino de Rosario, estuve dos años de capitana, juego de 5 en el medio campo. Soy de recuperar y atacar, salimos campeonas, me sentí satisfecha por lograr lo que me había propuesto y decidí irme a probar al club de mis amores del que soy hincha, Newell’s Old Boys y tras gran sacrificio logre quedar entre las 11, fue un logro cumplido para mi.

-¿Se complementan bien ser futbolista y árbitro?

-Se complementan de manera hermosa, no solo por jugarlo y entenderlo, sino también entendiendo al rival o a los mismos colegas jueces, que pueden equivocarse y aún así uno no debe faltar el respeto y seguir jugando y logrando jugar limpio con una mente abierta en el campo y a la vez concentrada por el rival.

-¿Crees que el fútbol femenino puede llegar a ser potencia en nuestro país?

-El deseo de todas es que si lo sea, varias van cumpliendo pero creo que aún muchas más faltan, sigue la desigualdad entre el femenino y el masculino.