En medio de los rumores sobre una posible suspensión del fútbol argentino por la cantidad creciente de casos de coronavirus en el país, Javier Marín, miembro del comité ejecutivo de la AFA, habló sobre el tema en una entrevista radial con TT Sports.

“Si el Estado entiende de que no se puede jugar y tiene que parar la circulación, el fútbol va a acatar porque lo hacemos conscientes de que estamos haciendo lo mejor para que nuestra actividad no se vea tan golpeada. Nos preocupa la situación, pero nosotros estamos para acompañar la gestión del Gobierno en esta pandemia”, aseguró Pipo.

En tanto, el presidente de Acassuso y de la Mesa de la Primera B señaló: “Tenemos mucha preocupación por la situación. Todos los días lo comentamos, tenemos casos de Covid en todos los planteles y estamos testeando y aislando, presentamos los equipos con los jugadores que podemos y estamos con una preocupación constante”.

Asimismo, explicó: “Atendemos temas de salud, pero también de la economía. No se puede atender una cosa o la otra, hay que atender los dos temas. Acá se prioriza la salud siempre, por eso extremamos las medidas de seguridad, no usamos vestuarios, no se lleva público y los jugadores que no juegan ni siquiera pueden ir a la cancha”.

Por último, el dirigente manifestó: “La AFA aprobó un protocolo donde podemos ir solamente diez personas a ver un partido del ascenso. La AFA ha sido pionera en esto de cuidarse. Independientemente de eso, en este país, de acuerdo a las reglas, normas y leyes vigentes, la autonomía de AFA se termina cuando empieza el derecho del Estado”.