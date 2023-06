Rugby: San Miguel frenó la buena racha de Arsenal Zárate

En una tarde gris y en la ciudad de Zárate se jugó la 11° fecha (última de la primera rueda) del Torneo de la URBA de Tercera División entre Arsenal Zárate Rugby y San Miguel. Dicho encuentro tenía un condimento especial ya que el segundo de la tabla recibía la visita del puntero.

Finalmente fue San Miguel quien se quedó con el triunfo 14-8 para seguir invicto (ganó los 11 partidos) y así cortar una racha de 9 partidos con victoria para Arsenal.

El primer tiempo fue parejo a tal punto que terminó 7-3 en favor de la visita que apoyó un try convertido, mientras que Maxi Iavicoli sumó un penal. En el complemento los zarateños empujaron y buscaron descontar pero en una contra San Miguel volvió a marcar un try convertido. Sobre el final el "ombú" consiguió el punto bonus debido al try marcado por Sebastián Ricciuti.

A pesar de la derrota Arsenal mantiene el segundo lugar de la tabla (43 puntos) mientras que San Miguel con 51 estiró a 8 la ventaja sobre los zarateños.

Ahora el próximo fin de semana el equipo dirigido por Sergio Guerrero (récord de 9-2) volverá a jugar como local y en dicha oportunidad recibirá a Banco Hipotecario.