Rugby: Arsenal Zárate ya conoce su fixture 2024

Más allá que todavía restan algunos días para finalizar el año, la Unión de Rugby de Buenos Aires dio a conocer sus calendarios para los Torneos del 2024.

Arsenal Zárate Rugby jugará en Segunda División luego de haber logrado este año uno de los dos ascensos.

El Torneo 2024 comenzará el 16 de marzo y se jugará a dos ruedas (ida y vuelta) bajo el sistema de todos contra todos, siendo 14 equipos los que disputen el Torneo Segunda División.

El Fixture de Arsenal

1° Fecha: 16/3 - (V) vs. Varela Jr.

2° Fecha: 23/3 - (V) vs. Old Georgian.

3° Fecha: 6/4 - (L) vs. Los Molinos.

4° Fecha: 13/4 - (V) vs. La Salle.

5° Fecha: 20/4 - (L) vs. Brandsen.

6° Fecha: 27/4 - (V) vs. Tiro de San Pedro.

7° Fecha: 11/5 - (L) vs. Albatros.

8° Fecha: 18/5 - (V) vs. Atl. Chascomús.

9° Fecha: 25/5 - (L) vs. GEI.

10° Fecha: 1/6 - (V) vs. St. Brendans.

11° Fecha: 8/6 - (L) vs. San Marcos.

12° Fecha: 22/6 - (V) vs. San Miguel.

13° Fecha: 29/6 - (L) vs. Virreyes.

14° Fecha: 6/7 - (L) vs. Varela Jr.

15° Fecha: 14/7 - (L) vs. Old Georgian.

16° Fecha: 3/8 - (V) vs. Los Molinos.

17° Fecha: 10/8 - (L) vs. La Salle.

18° Fecha: 17/8 - (V) vs. Brandsen.

19° Fecha: 24/8 - (L) vs. Tiro San Pedro.

20° Fecha: 31/8 - (V) vs. Albatros.

21° Fecha: 14/9 - (L) vs. Atl. Chascomús.

22° Fecha: 21/9 - (V) vs. GEI.

23° Fecha: 28/9 - (L) vs. St. Brendans.

24° Fecha: 5/10 - (V) vs. San Marcos.

25° Fecha: 12/10 - (L) vs. San Miguel.

26° Fecha: 19/10 - (V) vs. Virreyes.

Semifinales del Playoffs: 2/11

Final del Playoffs: 9/11.