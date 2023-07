Rugby: Arsenal Zárate volvió a festejar en el clásico de la región

Tras el párate del pasado fin de semana, este sábado se jugó la 13° fecha del Torneo de Tercera División, dónde se disputó el clásico zonal entre Ciudad de Campana y Arsenal Zárate Rugby . Al igual que en la primera rueda fueron los zarateños quienes lograron el triunfo al imponerse 18-13.

En el primer tiempo Ciudad acertaba un penal para abrir el marcador, pero el "ombú" lo daba vuelta con tries de Damián Torres y Alejo Rodríguez Castañeda. Así la primera etapa culminaba 10-3 a favor de Arsenal.

En el complemento el conjunto zarateño apoyó un nuevo try gracias a Juan Manuel Palacios y luego un penal por intermedio de Maxi Iavicoli. A pesar de la diferencia de 15 puntos en el marcador Ciudad no se resignó y achicó el margen con dos tries, pero eso no alcanzó y el que festejó fue Arsenal.

De este modo el equipo del "Loro" Guerrero logró su undécima victoria en el torneo, acumula 52 unidades y sigue segundo detrás de San Miguel que lidera el campeonato con 61 puntos.

Ahora los zarateños la fecha que viene jugarán en casa ante Tiro Federal de Baradero.