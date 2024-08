RUGBY : Arsenal Zárate perdió con La Salle en la última pelota del partido y sufrió su tercera derrota

Venía de dos derrotas consecutivas (Old Georgian y Los Molinos) y su objetivo era volver a ganar. Como local Arsenal Zárate Rugby jugó por la 17° fecha del Torneo de Segunda División ante La Salle quién se impuso 30-28.

Al término de la primera mitad Arsenal se fue al descanso ganando por la mínima diferencia (14-13) gracias a los tries de Ale Lago y Facundo Diaz, más dos conversiones de Maxi Iavicoli. En el complemento el local pegó primero con try de Valentino Cecco (gol de Iavicoli) pero La Salle aprovechó los 10 minutos que jugó con uno más (amarilla a Iavicoli) para anotar dos tries (ambos convertidos) para dar vuelta el tanteador. El “tricolor” sobre el final marcó un try penal pero La Salle logró el triunfo en la última jugada al concretar un penal frente a los palos.

De esta manera los rugbiers del Ombú sufrieron su undécima derrota (suman 6 triunfos) de la temporada y con 30 puntos los dirigidos por Sergio Guerrero se ubican en el 10° lugar de la tabla.

La próxima jornada Arsenal se medirá ante Atlético y Progreso de Brandsen y como dicho equipo tiene su cancha suspendida el encuentro se jugará en Zárate.