REMO: Náutico se presentará en La Plata

Durante este fin de semana y bajo la fiscalización de la Comisión de Regatas Internacional del Centro Oeste (C.R.I.C.O.) tendrá lugar una nueva fecha del calendario oficial. En esta oportunidad la actividad se realizará en La Plata donde el viernes habrá pruebas eliminatorias mientras que el sábado las finales.

El Club Náutico Zárate buscará obtener muy buenos resultados que le permitan seguir liderando el Premio de Honor y Gallardete de la Liga Naval.

Los Botes del CNZ

-Doble Par mixto adaptado: Luis Salas y Sol Pavia.

-Dos sin masculino master: Martín Martini y Luis Salas.

-Doble Par masculino master: Martín Martini y Luis Salas.

-Single masculino menor: Francisco Pagnanelli.

-Doble Par masculino menor: Alexis Cabrera y Felipe Magalú.

-Cuatro sin femenino junior: Jazmín Palavecino, Celeste Figueroa, Valentina Surueta y Luna Mongelot.

-Doble Par femenino menor: Maitena Soloaga y Michelle Webber Fuentes.

-Doble Par femenino menor: Julieta Paredes y Lola Fellay.

-Doble Par masculino intermedia: Gonzalo Charadia y Lucas Ferreyra.

-Single masculino intermedia: Lucas Ferreyra.

-Single masculino senior: Agustín Scenna.

-Doble Par masculino senior: Marcos Rojas y Alejandro Nuñez.

-Single femenino menor: Jazmín Palavecino.

-Dos sin femenino junior: Valentina Surueta y Luna Mongelot.

-Single femenino senior: Clara Catani.

-Single femenino peso ligero: Clara Catani.

-Doble Par femenino junior: Celeste Figueroa y Luna Mongelot.

-Single masculino sub 23 peso ligero: Juan Mancino.

-Single masculino peso ligero: Martín Butuz.

-Doble Par femenino sub 23 peso ligero: Valentina Verdinelli y Sofía Álvarez.

-Single femenino junior: Ludmila D Angelo.

-Dos sin femenino senior: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

-Dos sin femenino sub 23: Susana Álvarez y Matilde Juárez.