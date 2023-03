Bajo la Comisión de Regatas Internacional del Centro Oeste (CRICO), se llevó a cabo en Mendoza la Regata Oficial en el “El Carrizal”, logrando la flota del Club Náutico Zárate una excelente labor, consiguiendo un total de 27 primeros puestos, 1 segundo y 1 tercer lugar, siendo por amplio margen la institución más ganadora de la jornada. La competencia fue organizada por el Club Mendoza de Regatas, y el equipo federado del “ancla” estuvo bajo las órdenes de Guillermo Guerci.

Con estos muy buenos resultados cosechados, los chicos de la ribera comenzaron de gran forma la temporada, donde buscarán repetir el Premio de Honor y Gallardete de la Liga Naval.

*Primer puesto

-Doble Par Junior femenino: Valentina Verdinelli y Susana Álvarez.

-Single Sub 23 femenino: Sofía Álvarez.

-Doble Par menor masculino: F. Pagnanelli y N. Peralta.

-Doble Par Sub 23 masculino: N. Peralta y M. Rojas

-Single Sub 23 Peso Ligero masculino: F. Zárate.

-Single Intermedio: M. Giorgio.

-Single Ligero Femenino: Clara Catani.

-Doble Par Sub 23 femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

-Dos sin Senior femenino: C. Rodríguez Coelho y M. Juárez.

-Single Adaptado PR1 masculino: A. Omar.

-Single Menor femeino: J. Palavecino.

-Dos sin Junior femenino: C. Figueroa y L. Fellay.

-Doble Par Sub 23 Peso Ligero femenino: V. Verdinelli y S. Álvarez.

-Single Peso Ligero masculino: M. Butuz.

-Single Junior femenino: S. Álvarez.

-Doble Par Sub 23 Peso Ligero masculino: F. Zárate y F. Moreira.

-Dos sin Sub 23 femenino: C. Rodríguez Coelho y M. Juárez.

-Cuádruple Par Junior L. D angenlo, C. Figueroa, V. Verdinelli y S. Álvarez.

-Dos sin Sub 23 masculino: M. Rojas y N. Peralta.

-Cuádruple Par Junior masculino: J.M Mancino, B. Marina, J. Zapara y J. Polidoro.

-Doble Par Peso Ligero femenino: S. Álvarez y C. Catani.

-Doble Par Ligero masculino: M. Butuz y F. Zárate.

-Single Sub 23 femenino: Matilde Juárez.

-Doble Par menor femenino: L. Fellay y Jazmín Palavecino.

-Doble Par Junior masculino: B. Donamari y F. Moreira.

-Cuádruple Par Senior masculino: S. Álvarez, C. Catani, S. Álvarez y M. Juárez.

*Segundo puesto

-Dos sin Junior masculino: J.F Zapara J.M Mancino.

*Tercer puesto

-Cuádruple Par menor: F. Pagnanelli, N. Peralta, B. Ferreyra y L. Díaz.