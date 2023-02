Villa Dálmine hizo su debut en la temporada 2023 de la Primera Nacional y quedó en deuda ante su público en un partido en el que no jugó para nada bien y fue Mitre el que dominó las acciones. Si bien el visitante tuvo las más claras, no estuvo fino a la hora de definir y el marcador no se movió del cero.

Con un equipo totalmente renovado, Villa Dálmine se presentó en su estadio para hacer el debut en la temporada 2023 de la Primera Nacional. Y en su primera presentación, quedó la sensación de que todavía hay muchas piezas por acomodar, con un equipo que en la mayor parte del tiempo se mostró inconexo, y en donde no aparecieron sociedades de juego. El intenso calor puede haber sido responsable del pobre espectáculo, aunque ambos lo sufrieron por igual y fue Mitre el que mejor se adaptó y logró dominar las acciones de juego, especialmente en el primer tiempo.

En esa etapa, el partido se planteó con Mitre intentando adueñarse del balón, ante un Dálmine que apostaba a forzar el error en la salida del visitante. Germán Díaz y Rosales eran los encargados de generar juego para el aurinegro, por lo que el Viola intentó cortar esos circuitos con Renso Pérez y Alcaraz, si era necesario, con falta.

El violeta sintió mucho una mala tarde de Molina, que estuvo lejos de desplegar su fútbol, mientras que Groba y Rivadeneira tampoco pudieron desequilibrar y los laterales casi que ni pasaron al ataque. De esta manera, el dominio visitante pronto se transformaría en chances claras, aprovechando una mala tarde de Rosso, que con algunos errores puntuales dejó expuesto el arco defendido por Sosa.

La primera de peligro real llegó a los 25', cuando Rosso perdió una pelota ante Rosales que asistió a Romero y sacó un remate al que le faltó potencia, permitiendo que Pereyra alcance a salvar cuando Sosa ya estaba vencido. A los 30' nuevamente volvió a sucumbir el arco violeta luego de un centro de Ramírez para una volea cruzada de Rosales que se fue muy cerca. A los 38', en una jugada aislada, el Viola iba a tener su única chace clara luego de una pelota que Pulicastro agarró de media tijera dentro del área y se fue muy cerca. Y antes del cierre de esa etapa, otra vez Mitre estuvo muy cerca por intermedio de un buscapié de Rosales que por poco tres jugadores aurinegros no llegaron a conectar en el área chica.

El complemento comenzó de la misma manera. Sin embargo, con el correr de los minutos las acciones de juego se iban a empezar a emparejar. Los cambios de los equipos trajeron sangre fresca y el Viola tuvo un tibio intento de reacción luego de los 30 minutos por intermedio de los recién ingresados. Olivera y Caramuto intentaron remates desde afuera que fueron interceptados por la defensa y a los 35' Tello ganó una pelota en el medio y tras apoyarse en Olivera, le quedó una pelota dentro del área grande pero su remate salió débil a las manos del arquero. Dálmine no tuvo más argumentos que esos. Tan solo intentó presionar, pero le faltó fútbol, por lo que debió repetirse en pelotazos para intentar inquietar. Mientras que Mitre fue perdiendo intensidad y todo terminó en un cero más grande que el coliseo de Mitre y Puccini.

En el análisis final, habrá que tener en cuenta que es un equipo totalmente renovado, en donde solo hubo cuatro jugadores que permanecen de la pasada temporada, mientras que fueron parte del juego doce jugadores nuevos (once hicieron su debut absoluto con la camiseta violeta y Renso Pérez volvió a vestirla tras casi cinco años). Por eso, todavía hay mucho tiempo por delante para corregir errores y lograr ensamblar las piezas de este nuevo equipo. Por lo pronto, la revancha será el próximo sábado desde las 17 horas cuando visite en Villa Maipú a Chacarita Juniors.

http://www.elviola.com.ar/