No son horas sencillas en la vida del Club Villa Dálmine. Ni institucional ni deportivamente, porque van de la mano. Nueva Comisión Directiva, promesa de Grupo Inversor para acompañar el crecimiento, llegada de José Basualdo (manager General) y Raúl Cardozo (como DT, logrando 7 de 15 puntos en disputa).

Pero, rápida y curiosamente, el Grupo no invirtió y se fue, lo que trajo aparejado dos salidas más. Hasta el mismo día del viaje a Mendoza para luego empatar con Independiente Rivadavia, se presentó al plantel y dirigió su primer entrenamiento un nuevo (otro) DT.

Entonces, en el programa El Deportivo (FM Santa María), con Juan Pablo Paván, se escuchó una de las voces importantes: José Horacio Basualdo.

El inicio fue un racconto de su acercamiento: “Quería aprovechar las elecciones para poder tener una chance de cambiar esta imagen de Dálmine. Porque cuando me decían de quien sos hincha, yo decía de Dálmine. “¿Dónde está, en que categoría?” No era tan popular en ese aspecto y me fastidiaba un poquito. Ahí realmente empecé a gestar todo, porque no tengo la antigüedad todavía y tuve que buscar un presidente. Hablé con Quinteros al principio, con Lis, y por último con Lista. Nos decidimos por Alfredo, porque siempre tengo alguien con quien hablar cerca, no porque haya alguien con quien compartí el proyecto. Era mi proyecto personal y lo quería llevar de la mejor manera posible”.

Y agregó: “Yo tenía una desesperación de poder estar bien armado para las elecciones. No quería que se me escape esta oportunidad y convencimos a Alfredo. Le presenté a Natalia (referente del Grupo Inversor) y empezaron a charlar ellos, porque yo no quería saber nada de la parte que ellos hablaban que era la económica. Te lo resumo, fue un choque muy duro, porque saber que ella pretendía otras cosas y no realmente lo que hace cualquier inversor de venir y poner plata fue un golpe bajo. Yo lo asimilé, me hago cargo, pero todos sabían porque escucharon de boca de ella que iba a hacer, que al final no lo hizo. Y lo que hizo conmigo lo hizo con todos. Lamentablemente, llegado el momento no apareció y ahí nos descolocó. Yo tenía gente que había dejado en segundo plano, que también quería colaborar y salí urgente a buscar esa parte”.

Luego contó detalles del armado de la famosa “Lista de Lista”, los integrantes de la Comisión y demás: “Cuando se decide Alfredo, yo le doy la libertad para que elija a todos sus acompañantes de la lista. Me presenta a todos, me pregunta si quiero agregar a alguien, yo le dije que no, que ponga toda gente de él. Yo solo me quería dedicar a la parte futbolística, por eso reuní a todos los ex jugadores. Con Otto veníamos hablando, porque jugábamos en los torneos de veteranos de Boca y estaba muy entusiasmado. Al Otto lo traje yo”.

Y llegó el momento de la llegada/salida del Grupo Inversor. “Se cae un sponsor, pero “Pacha” siguió trabajando y rindiendo. Yo seguí trabajando. Como ella se expresa, era el principal sponsor. Me la presenta otra persona, porque me quería llevar de técnico a otro país y terminé hablando de Dálmine, y me dijo “me gustaría participar de tu sueño”. No la conocía, teníamos un amigo en común”.

Y amplió: “Yo no quiero hacerme el dueño del club, yo vine a hacer mi trabajo. Y para mi trabajo, soy estricto. Cuando pasó todo, yo salí a buscar los otros sponsors que tenía. Pero me presionaron, “el lunes tiene que haber esta cantidad de plata…” Hablé con una persona que me dijo “tengo que juntar esto, porque si no ya viene otro sponsor”. Le dije no, no deje entrar a otro sponsor, yo los tengo. Pero me pedía 10 millones de pesos, el lunes. No, el lunes puedo llegar a tener 5. “No, tiene que ser el lunes, porque este sponsor pone los 10”. Después me enteré que no fue así, que puso 4, una parte. Cuatro la otra semana. Si hubiera sido así, cortado, lo pongo yo. Pero cuando me apuraron así de 10 millones, dije no llego. Y después me enteré que ya estaba todo cocinado… Nunca me fueron de frente, ese es el problema, no sé por qué no me fueron de frente, por qué hicieron todo por atrás. ¿Por qué cuando hablaron por teléfono me dicen una cosa y ya habían hecho otra? Que yo ya sabía encima… No me la dijeron en la cara, y decirme de esta manera te vas porque el sponsor se fue. Que me importa, si hay otros sponsors, ¿qué tengo que ver yo con el sponsor? Yo fui el mayor defraudado, porque yo la presenté, y me hago cargo. Me equivoqué, como cualquiera, yo soy nuevo en esto. Yo estoy corriendo muy detrás de Alfredo, que ya sabe lo que es la dirigencia. Yo soy nuevo, voy a cometer miles de errores. Pero, ¿un error así como para decirme que dé un paso al costado? Eso es lo que yo veo raro. Porque yo sponsor tengo, es más, se los presento mañana si quieren. Y un sponsor que ya quiere arreglar como para el año que viene, un sponsor a futuro. Pero, ¿vale la pena? ¿O me lo guardo para cuando pueda volver, ahora o dentro de cuatro años? Yo del club igual no me voy a ir, simbólicamente. Me puedo llegar a ir ahora, porque quizás la gente que está, a pesar de que di una mano grande para que ganen, me ponga de costado. Listo, no hay problema. Yo igual voy a seguir pensando que quiero que gane Dálmine, que esté en el “Nacional”, que no se vaya al descenso, y voy a estar siempre y soy el hincha número uno. El día de mañana me va a tocar, quizás me está esperando que sea yo el que maneje todo el club. No fue recíproco. Yo di todo de mi para que ganen, y que después te digan ya está, anda a tu casa, no es así. Alfredo también tuvo reuniones con el Grupo Inversor, y pensó lo que yo también”.

Basualdo amplió sus percepciones: “Se cayó el sponsor y cortamos cabeza, y no es así. La radio de Quilmes ya decía el último partido de “Pacha”, ¿cómo, si todavía no había dirigido? Y ganó, sacó 7 de 15 puntos, y echás un técnico, que me metes la excusa a mí, porque se fue Basualdo… A mi me echaron los rumores, nadie vino de frente a decirme “Pepe mirá, tenés que dar un paso al costado”. Nadie habló conmigo. Es más, en un momento me dijeron queremos cuidar tu espalda, te queremos cuidar la imagen, porque esta señora defraudó, pero a vos te queremos cuidar. ¡Si cuidarme es hacerme a un costado, prefiero que no me cuiden! Todavía estoy desorientado con la situación. Que alguien venga y te ofrezca lo que te ofrezca y con esas peticiones es raro… Yo vengo, te pongo, pero tiene que dar un paso al costado el técnico y Basualdo… Alguien que viene a invertir te dice “yo me quiero quedar con el 30% del pase de este, yo recupero acá con esto...” Está pensando en recuperar la plata no en cortar cabezas. Porque si viene alguien con un cheque grande, ¿ya le das la llave del club?”

El ex futbolista explicó: “Me dijeron que hicieron una reunión de Comisión Directiva, que votaron y dijeron Basualdo afuera. Que digan por qué me echan... ¿Porque el Grupo Inversor se fue me van a echar a mí? ¿Por qué? ¿Yo que tengo que ver? Si yo pelié palmo a palmo con Otto o Alfredo para entrar al club… Los sponsors van y vienen, como apareció este chico ahora, Alex Rodríguez, puede aparecer otro, y yo tengo otro. Y tengo gente que jugó en el club, que quiere aportar. Ahora no muestro más nada, a no ser que haya una conversación… Cuando iba a hacer una reunión con Alfredo apareció el recorte: “Pacha” dejó de ser el DT) y Basualdo renunció. Que voy a renunciar si nadie me dijo nada, todos rumores…”

Cuando llegó el momento del final, dejó más sensaciones: “A la gente le digo no hace falta que yo esté en Campana, no hace falta que hable de Dálmine: yo soy hincha de Dálmine. Es más, me enojé mucho cuando sacaron la tribuna del lado de la vía (NdR: tribuna “Cesáreo”), porque ahí iba con mis viejos. Me duele que el vestuario siga siendo el mismo que cuando tenía 17 años, está igual. Me molestan las cosas que van pasando, como usan al club. Si yo me hubiera alejado, ni me hubiera gastado en hacer todo esto, si no quisiera a Dálmine… Hace 17 años que soy técnico, Dálmine nunca me llamó, y yo estaba desesperado para que me llamaran… Hay gente que no quiere que Dálmine crezca, les conviene que esté así como está. Hay gente que le conviene que esté ahí, calladito, tranquilito… Cuando entré a Dálmine y vi dije es un equipo de la “C” en el “Nacional”, el trato… Todo está ahí pero no está ahí… Hay muchísimo para arreglar…”

FUENTE: Campana Noticias