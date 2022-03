Este miércoles, Alejandro Albamonte presentó la renuncia como entrenador del Portuario. En el torneo apenas dirigió tres partidos y cosechó un punto.

Alejandro Albamonte tenía las horas contadas en la entidad Auriazul. Este miércoles el técnico de 60 años presentó su renuncia y es por eso que dejó de ser el director técnico de Puerto Nuevo.

Pese a que solo se disputaron tres jornadas (dos caídas y un empate) en el Torneo Apertura de la Primera C, el ahora ex DT del Portuario no mantenía una buena relación con el plantel y ese fue el detonante principal a la hora de tomar la decisión.

En ese contexto, y luego de la caída del último fin de semana ante Real Pilar, Albamonte decidió presentar la renuncia indeclinable a su cargo como entrenador del club de Campana, aunque es válido destacar que Juan Carlos Ortíz, dirigente de Puerto, una vez concluido el duelo con los de Pilar, ingresó al vestuario y se la había solicitado.

Comunicado Oficial de Puerto Nuevo:

En el día de la fecha Comunicamos que el Sr. ALEJANDRO ALBAMONTE presentó su RENUNCIA al cargo de Director Técnico del Club Atlético Puerto Nuevo.

“En el día de hoy presenté mi renuncia a la dirección técnica del Club Atlético Puerto Nuevo. Sé que los resultados son la herramienta necesaria para nosotros, los entrenadores. Agradezco a la Comisión Directiva por haber confiado en mi persona en su momento y por haberme cumplido en todo. Le mando un abrazo al pueblo de Campana, que apoyó en todo momento en esta nueva experiencia en la “C”. Hubiese querido tener el apoyo más tiempo, pero prefiero irme en paz a retirarme con la razón. De los futbolistas no hablo. Todo lo que les tuve que decir lo hice en el marco de la privacidad pertinente. Mi eterno cariño a Puerto Nuevo y que tengan un gran año. De todo corazón

Alejandro Albamonte"