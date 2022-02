El empresario y ex representante de Diego Maradona, Guillermo Cóppola, se metió en la pelea entre los históricos de la Selección. Mirá lo que dijo.

Nuevo capítulo en la pelea entre Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea. La discusión entre los ex Selección Argentina, que se arrastra desde hace años, estalló nuevamente en las últimas semanas y ahora tiene un nuevo involucrado: Guillermo Cóppola, histórico representante de Diego Maradona, quien comentó en televisión su visión de la situación, de la que afirma ser "protagonista" y hasta "damnificado".

Las cosas entre Oscar Ruggeri y Sergio Goycochea no quedaron bien, con una pelea y versiones por un tema económico entre ambos. Primero, al ex arquero le consultaron si se sentaría a comer con el Cabezón y respondió tajante: "No. Esta semana no tengo ganas y la semana que viene tampoco. Oscar fue un gran jugador, campeón de todo y capitán. Pero como persona es muy difícil".

Ruggeri, sin nombrarlo, respondió en el programa de ESPN, F90: "Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil". Y a los duros comentarios entre los ex compañeros de la Selección Argentina, también contestó Cóppola.

En el programa Intrusos, el empresario aseguró: "Me sorprendió ayer, cuando ponen el audio de Sergio Goycochea, diciendo que no se sentaría a comer, en un tono que no me gustó, sobrador, canchero. Los negocios salen bien o mal, la vida es así. Pero cuando te ponés en una posición... No me gustó. Conozco la historia, soy uno de los protagonistas de la historia. Un damnificado".

"Hubo un préstamo, que nunca se devolvió, como dijo Oscar. Hubo intentos, hubo un juicio. Fue una presentación entre amigos que trajo Goyco con su familia, había una necesidad, hay una persona más jugador también; yo confié, como muchas veces han confiado en mí, y he respondido porque sentí que correspondía", indicó Cóppola.

La periodista Marcela Tauro se refirió a un negocio forestal y la compra de unos terrenos, que sería el motivo de la disputa entre el Cabezón y Goyco. Y Cóppola agregó: "Hoy, tantos años después, escucho, ‘no me sentaría, es difícil’, y me sorprendió totalmente. Estoy enojado, porque ni Ruggeri, ni yo ni la otra persona, el otro jugador involucrado, tocamos el tema".

Además, el ex representante de Maradona dio a entender cuál fue la cifra en dólares que aportaron entre él y Ruggeri: "Hay 800.000 razones", aseguró.