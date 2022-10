Este fin de semana en la pista nacional de Tigre se correrá una nueva edición del Campeonato Argentino de Remo Master. En el torneo se presentarán 29 clubes de la Argentina, Uruguay y Paraguay. El Club Náutico Zárate confirmó que participará con 8 botes.

-Single Master C: Ruben Knults.

-Doble Master C: Mariano Sosa y Martín Martini.

-Cuatro sin Master C: Mariano Sosa, Martín Martini, Estanislao Marina y Gabriel Negri.

-Doble Par Mixto Master C: Emilse Freire y Luis Salas.

-Dos sin Master C: Luis Salas y Martín Martini.

-Dos sin Master C: Estanislao Marina y Patricio Fox.

-Ocho Master B: Facundo Scafati, Gabriel Negri, Juan Pablo Santoro, Ruben Knults, Estanislao Marina, Luciano Ramírez, Martín Martini y Mariano Sosa. Timonel: Daniel Núñez.

-Ocho Master C: Facundo Scafati, Gabriel Negri, Juan Pablo Santoro, Ruben Knults, Estanislao Marina, Luciano Ramírez, Martín Martini y Mariano Sosa. Timonel: Daniel Núñez.