Laureano Tello, mediocampista del Viola, no negó el posible incentivo económico en el conjunto campanense: “No pongo las manos en el fuego por nadie”, dijo.

En Campana no hay paz. Tras las acusaciones hacia el plantel de Villa Dálmine en el duelo ante Barracas Central, la Justicia Federal le abrió una investigación a la institución por un presunto arreglo de partido ante el Guapo, en donde el equipo de Rodolfo De Paoli triunfó 3-1 y eso le permitió acceder a la final por el primer ascenso a Primera, que luego desperdició tras caer 1-0 ante Tigre.

Al momento de manifestar sus impresiones, Laureano Tello dialogó con La Voz del Estadio y dejó sus impresiones. “Se dijeron muchas cosas, que varios compañeros fueron para atrás y que hubo una votación en la semana, pero uno no tiene pruebas de ese tipo de cosas. Uno es consciente de lo que hizo y en lo personal me deja muy tranquilo. Hay personas que hablaron de nosotros, pero nosotros nunca lo vimos en el club”, sostuvo.

Además, manifestó: “Uno no tiene pruebas y tampoco puedo juzgar a nadie. La práctica se suspendió porque queríamos cuidar a los chicos que habían quedado en el partido, uno hizo eso para proteger a nuestros compañeros, ojalá que no pase nada y que nadie salga perjudicado”.

Desde un primer momento se dudó del profesionalismo de cuatro jugadores que posteriormente fueron apuntados. Al respecto, Laureano Tello admitió: “Se hablan tantas cosas y uno empieza a dudar que pueda llegar a pasar, esperemos que no. Uno sabe lo que hizo bien y es por eso que en lo personal estoy tranquilo. Algunos de los chicos recibieron amenazas de teléfonos desconocido. Hemos hablado con los cuatro jugadores apuntados, pero no profundizamos el tema”.

Y culminó: “Uno no pone las manos en el fuego por nadie porque el fútbol se trata de negocios, en lo personal es la primera vez que me toca atravesar por este tipo de situaciones. Se ha hablado de soborno, ojalá que esto no sea así y que sea lo mejor para todos, de lo contrario sería una lástima”.

