Se jugó la 1° fecha de la Ronda Campeonato del Nivel “B” Damas de la Federación Metropolitana de Voleibol, donde Náutico Zárate recibió en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli” al Club Italiano, siendo una jornada muy favorable para el “ancla”. Es que los equipos dirigidos por Nerina García, Stefanía Rodríguez Schatz y Luciano Cianfanelli, lograron triunfos en Sub 12, Sub 13, Sub 14 y Sub 16, cayendo en Sub 18 y Sub 21.

A continuación detallamos los resultados de cada División:

Categoría: Sub 12

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 1 Club Italiano.

Parciales: 15-12, 6-15, 15-2 y 15-14.

Categoría: Sub 13

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Club Italiano.

Parciales: 15-11, 15-11 y 15-2.

Categoría: Sub 14

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Club Italiano.

Parciales: 25-8, 25-15 y 25-11.

Categoría: Sub 16

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 1 Club Italiano.

Parciales: 25-21, 26-28, 23-25, 25-10 y 15-12.

Categoría: Sub 18

Resultado: Náutico Zárate 1 vs 3 Club Italiano.

Parciales: 15-25, 25-21, 22-25 y 14-25.

Categoría: Sub 21

Resultado: Náutico Zárate 0 vs 3 Club Italiano.

Parciales: 14-25, 15-25 y 18-25.

El próximo compromiso será en dos semanas para las Formativas, ya que el fin de semana largo se jugará el Abierto Sub 18. Por la 2° Náutico jugará el domingo 21 de visitante ante Urquiza. Los horarios de los juegos serán: Sub 12 (09.00hs), Sub 13 (10.00hs), Sub 14 (11.00hs), Sub 16 (12.30hs), Sub 18 (14.00hs) y Sub 21 (16.00hs).

Por la 4° fecha de la Reubicación de Primera, el equipo de Adrián Mangiantini perdió de local ante Estudiantil Porteño por 3-1, con parciales de 29-27, 12-25, 25-27 y 11-25. El próximo viernes 12 el “ancla” jugará de visitante ante Tortuguitas.