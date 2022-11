Cómo estaba estipulado se llevó a cabo en la pista nacional de Tigre el Campeonato Argentino de Remo Master. Allí estuvo presente la delegación del Club Náutico Zárate con 8 embarcaciones y los resultados fueron muy positivos ya que el "ancla" obtuvo 5 títulos y 1 subcampeonatos.

Muy buena labor de los remeros master

Campeones argentinos

-Single Master C: Ruben Knults.

-Doble Master C: Mariano Sosa y Martín Martini.

-Cuatro sin Master C: Mariano Sosa, Martín Martini, Estanislao Marina y Gabriel Negri.

-Dos sin Master C: Luis Salas y Martín Martini.

-Ocho Master B: Facundo Scafati, Gabriel Negri, Juan Pablo Santoro, Ruben Knults, Estanislao Marina, Luciano Ramírez, Martín Martini y Mariano Sosa. Timonel: Daniel Núñez.

Subcampeones argentinos

-Ocho Master C: Facundo Scafati, Gabriel Negri, Juan Pablo Santoro, Ruben Knults, Estanislao Marina, Luciano Ramírez, Martín Martini y Mariano Sosa. Timonel: Daniel Núñez.

Cuarto puesto

-Doble Par Mixto Master C: Emilse Freire y Luis Salas.

-Dos sin Master C: Estanislao Marina y Patricio Fox.