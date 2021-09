En el arranque de la quinta fecha del torneo de Primera de la ABZC el celeste derrotó al rojo en San Pedro. Días y horarios de los restantes encuentros de la fecha.

Anoche en San Pedro se inició la 5ta fecha del torneo de Primera división que organiza la ABZC con el triunfo de Náutico San Pedro 69-52 ante Independiente. Felipe Sanchez con 16 tantos fue el máximo anotador del local mientras que en el rojo se destacó Tomás Ríos con 11 pts.

Náutico San Pedro: 69

Sánchez 16, Gómez 3, Bravo 7, Lococo 6, Aldama 12 (FI); Marzorati 4, Segalat, Zawadski, Diamante 2, Coronato 9, Terré 8, Mitidieri 3.

Entrenador: Gálvez, M | AT: Panatteri, S

Independiente (Z): 52

Gabilondo 2 (X), Sacco 6, Ríos 11, Petrosino 5, Marrone 2 (FI); Mazzuchelli 9, Gómez 2, Pracchia, Muraca, Berón 5, Montero 8, Martínez 2.

Entrenador: Comelli, O

Parciales: 23-14, 15-9 (38-23), 17-7 (55-30) y 14-22 (69-52)

Jueces: De la Peña – Cesio

Gimnasio: Náutico San Pedro

La fecha continuará de la siguiente manera:

mie 21:00 | Belgrano vs Náutico San Pedro (postergado 2da fecha)

mie 21:30 | Dep Arenal vs Boat Club

vie 21:00 | Ciudad de Campana vs Ing Raver

vie 21:30 | Central Bs As vs Unión

vie 21:30 | Belgrano vs CADU

sab 21:00 | Costa Brava vs At Pilar (en At Pilar)