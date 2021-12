Durante las últimas horas el área de competencia dio a conocer el calendario de partidos que afrontará Arsenal Zárate Rugby la próxima temporada. En este sentido debemos decir que el "Tricolor" jugará un año más en Tercera División comenzando dicho certamen el 23 de abril.

En este torneo participarán 11 equipos jugando todos contra todos en partidos de ida y vuelta, dónde habrá un ascenso y dos descensos, quedando eliminado este año el sistema de repechajes.

El Fixture de Arsenal

Fecha 1: 23/4 (V) vs. San José.

Fecha 2: 30/4 (L) vs. Los Molinos.

Fecha 3: 7/5 (V) vs. Atl. San Andrés.

Fecha 4: 14/5 (L) vs. Ciudad de Campana.

Fecha 5: 28/5 Fecha Libre.

Fecha 6: 4/6 (V) vs. Los Pinos.

Fecha 7: 11/6 (L) vs. Porteño.

Fecha 8: 25/6 (V) vs. Bco. Hipotecario.

Fecha 9: 2/7 (L) vs. Beromama.

Fecha 10: 9/7 (V) vs. Vte. López.

Fecha 11: 16/7 (L) vs. Tiro Fed. Baradero.

Fecha 12: 6/8 (L) vs. San José.

Fecha 13: 13/8 (V) vs. Los Molinos.

Fecha 14: 20/8 (L) vs. Atl. San Andrés.

Fecha 15: 27/8 (V) vs. Ciudad de Campana.

Fecha 16: 3/9 Fecha Libre.

Fecha 17: 10/9 (L) vs. Los Pinos.

Fecha 18: 24/9 (V) vs. Porteño.

Fecha 19: 1/10 (L) vs. Bco. Hipotecario.

Fecha 20: 8/10 (V) vs. Beromama.

Fecha 21: 15/10 (L) vs. Vte. López.

Fecha 22: 22/10 (V) vs. Tiro Fed. Baradero.

