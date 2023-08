Nadadores del Club Ciudad de Campana participaron del Regional de los Juegos Bonaerenses

Santino Cordone logró la clasificación a las Finales en la prueba de 100 metros espalda Sub 16.

Siete nadadores del Club Ciudad de Campana participaron días atrás de la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2023 que se realizó en la pileta del Polideportivo Municipal N° 3 de San Fernando.

De ese grupo, Santino Cordone logró clasificar a las Finales que se realizarán en septiembre en Mar del Plata en la prueba de 100 metros espalda de la categoría Sub 16.

El resto de los Tricolores que participaron de la jornada, acompañados por el profesor Ignacio Segura y la profesora Natalia Kuncevich, fueron: Emma Ciani (100 libres Sub 14), Catalina Ramos (200 libres Sub 14), Pilar Lencina (50 libres Sub 16), Antonella Vasile (200 libres Sub 16), Emiliano Chaia (100 libres Sub 16) y Guillermina González (100 pecho Sub 18).