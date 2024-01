Murió Franz Beckenbauer, la leyenda alemana del fútbol mundial

Campeón mundial como jugador y director técnico, su nombre está vinculado con las máximas estrellas del fútbol de todos los tiempos. "Falleció pacíficamente mientras dormía", informó su familia a través de un comunicado.

La leyenda alemana del fútbol Franz Beckenbauer, campeón mundial como jugador y director técnico con el seleccionado de su país, falleció a los 78 años, informó este lunes su familia en un comunicado.

“Con profunda tristeza anunciamos que mi esposo y nuestro padre, Franz Beckenbauer, falleció pacíficamente mientras dormía ayer domingo, rodeado de su familia. Les pedimos que puedan llorar en silencio y abstenerse de hacer preguntas”, fue el mensaje emitido por la familia del "Kaiser".

El 29 de diciembre del 2022 falleció Pelé y Franz lo recordó, aunque ya avisando que no estaba en condiciones de subirse a un avión para despedirlo: "Me hubiese gustado viajar, pero mi salud no me permite realizar viajes largos". También, antes en el tiempo, Beckenbauer recordó a Maradona: "Era más que un jugador, era un artista”. Justamente, a Diego lo enfrentó en la final del Mundial de 1986 y en 1990, ambas como DT. Ganaron una cada uno.

El defensor central brilló en la década del '60 y '70 siendo el mariscal, referente, capitán y leyenda tanto del Bayern Munich y la Selección de Alemania. En su palmarés cuenta con el Mundial de 1974, la Eurocopa 1972, dos Balones de Oro, tres Champions y cinco Bundesligas como futbolista y la Copa del Mundo de Italia 1990 como entrenador, entre una lista interminable de logros obtenidos en su exitosa carrera.

Su debut fue en el Bayern, allá por 1964, donde lideró un equipo multicampeón, junto a Gerd Müller, Uli Hoeneß o Sepp Maier. En el fútbol alemán no se cansó de ganar: cinco Bundesligas (una con el Hamburgo en 1982), cuatro copas locales, una Recopa de Europa, tres Copas de Europa y una Copa Intercontinental

Con la la selección alemana jugó un total de 103 partidos, con la que ganó el Mundial de 1974, siendo capitán, y una Eurocopa. Su carrera la finalizó en el New York Cosmos de Estados Unidos, en 1983. Además se llevó dos Balones de Oro: en 1972 y 1976.

Consumado su retiro le dio paso al Beckenbauer entrenador, donde siguió festejando: Mundial de 1990 ante Argentina y, con el Bayern, una Bundesliga y una Copa de la UEFA. Luego el camino lo tuvo como dirigente: fue presidente del Munich durante 15 años.

Hoy el mundo del fútbol lamenta la partida de otra leyenda, pero de esas que son eternas, como Diego, como Di Stéfano, como Pelé, como Beckenbauer.