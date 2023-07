Matías Rossi ganó el “Desafío de las Estrellas” y le dio a Toyota su primera victoria en el TC

El Misil se impuso en la carrera que se largó por sorteo. Partió en el puesto 36 y junto a Andrés Jakos lograron un 1-2 para la casa japonesa. Fue el segundo triunfo de una marca no tradicional en la popular categoría.

Este domingo Matías Rossi logró un hito, ya que le dio el primer triunfo a Toyota en el Turismo Carretera al quedar con la carrera especial llamada “Desafío de las Estrellas”, cuya grilla de partida se arma por sorteo y tiene una parada obligatoria en los boxes. En la undécima fecha de la temporada disputada en el Circuito El Villicum en San Juan, el Misil arrancó desde el puesto 36º, pero pudo avanzar gracias a una buena estrategia.

Fue además el segundo triunfo de una marca no tradicional en la historia de la popular categoría.

En este evento particular del TC el orden de largada se arma por un sorteo y el número de la bolilla que le toca a cada piloto es el que ocuparán en la grilla del domingo. Esto se hizo el viernes por la noche en el mismo autódromo cuyano y durante el fin de semana hubo dos entrenamientos en los que los equipos también probaron los recambios de gomas, ya que en carrera al menos uno debió reemplazarse. Al estrenarse la tuerca central, esto les permitió a las escuderías bajar su tiempo de trabajo en los boxes y de 10 segundos se pasó a 6.

Adelante partió Martín Serrano con su Chevrolet, pero luego lo superó Nicolás Cotignola (Torino). Otro que se puso al mando fue Kevin Candela (Torino). La apertura para las detenciones en los boxes fue desde la décima vuelta y algunos se complicaron como Julián Santero (Ford), al que se le enganchó la pistola neumática, o Diego De Carlo (Chevrolet) y Nicolás Trosset (Ford), quienes salieron con el bidón de combustible, pero debieron detenerse antes de volver a pista.

Luego de una neutralización, Rossi superó a Candela y se afirmó en la vanguardia. Kevin también fue superado por el otro Toyota conducido por Andrés Jakos, y Marco Landa, con su Torino.

Después de 35 vueltas, Rossi cruzó primero la meta con su Camry y alcanzó su 26ª victoria en la categoría, en la que ya había ganado con Chevrolet, marca con la que fue campeón en 2014; y Ford. Le dio a Toyota su primer triunfo en su 24ª carrera en el TC, además de liderar el 1-2 para la casa nipona. El podio lo completó Landa.

Rossi está cerrando un julio inolvidable, ya que hace dos semanas tuvo otro triunfo histórico al vencer en el Stock Car de Brasil, también con un Camry, en el Autódromo de Interlagos.

En el escenario sanjuanino el resto del top diez lo integraron Esteban Gini (con otro Toyota), Julián Santero (Ford), Kevin Candela (Torino), Matías Rodríguez (Torino), José Manuel Urcera (Torino), Germán Todino (Dodge) y Nicolás Cotignola (Torino).

Fue la segunda victoria de una marca no tradicional (Ford, Chevrolet, Dodge y Torino) en 86 años de historia del TC. La primera ocurrió el 6 de enero de 1965, en la apertura de la Temporada, éxito conseguido por Carlos Alberto Pairetti con un Volvo 122 1.8 SB en Villa Carlos Paz, Córdoba, en la “Semana de la Velocidad”. Il Matto también venció con un Dodge 1500 en una carrera en el extinto Autódromo General San Martín de Mendoza el 26 de marzo de 1978. También fue suceso lo del recordado piloto afincado en Arrecifes pues se impuso con un modelo no convencional, el mismo que había usado José Miguel Pontoriero en una carrera nocturna para no ganadores el 18 de febrero de ese año.