Por Rodrigo González Miranda… Hermoso día, si fuera domingo o sábado, estaríamos disfrutando de una linda fecha de fútbol femenino. Digo fútbol porque hablamos con una jugadora del club Deportivo Mitre, en este caso Mariana Lavin “Maiia Lavin”, es parte del plantel de Mitre B, que participa en el torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol Femenino de Zárate.

-Mariana, juegas en Deportivo Mitre. ¿Cómo estás llevando estos mas de 130 de cuarentena?

-Bien tranquila a la vez muy aburrida.

-¿Cómo llevas la parte física y mental?

– Si hago ejercicios, salgo a correr. Enfrente de casa tengo un campo que se puede correr.

-¿Desde cuando estás en Mitre y donde fue tú comienzo futbolístico?

-Empecé en San Miguel a los 15 años, después dejé. Empecé en canchita de fútbol 5 y este año ingrese en Mitre.

-¿Con que plantel te encontraste cuando llegaste?

-Un grupo lindo. No he tenido ningún problema en hacer compañeras.

-¿Qué te pide el técnico y que le ofreciste cuando llegaste?

– Yo juego de defensa siempre desde que comencé, me sentí cómoda en esa posición. Y el técnico me pide que no le tenga miedo a defender que vaya con todo. He tratado en cada partido dar lo mejor.

-¿Eres de ordenar y gritar o calma en cada partido?

-Soy tranquila. Si veo que no estoy bien jugando pido el cambio. Jamas he gritado, si he escuchado cada consejo que me daban mientras jugábamos.

-¿Con quien te entendiste mejor, que con solo mirarse sabe que le vas a decir?

-Con una delantera. Tan solo con mirarnos ya nos entendemos, Yanina Cruz.

-¿Qué te ayudo a mejorar esta cuarentena y que va hacer lo primero que hagas cuando se termine?

-Jugar tengo muchas ganas de jugar y dar lo mejor de mi. No me ayudo tanto la cuarentena, extraño mucho los campeonatos.