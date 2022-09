El próximo fin de semana en la Pista Nacional de remo se desarrollará una nueva competencia del Calendario Oficial de la AARA, en la que los deportistas Federados y Promocionales de Náutico Zárate, dirán presentes con una numerosa delegación, que tendrá a los entrenadores Guillermo Guerci y Mariano Sosa como responsables.

Será una doble jornada, ya que competirán el sábado y domingo con una gran cantidad de clubes y deportistas inscriptos, dándole un hermoso marco al evento.

El equipo del Club se mantienen en 2022 en el primer puesto tanto en el Gallardete de la Liga Naval como en el Premio de Honor, siendo la Entidad deportiva con mayor cantidad de triunfos y puntos sumados de la actual temporada.

A continuación compartimos las pruebas y deportistas que nos representarán:

1° Jornada Sábado - Federados

Single Sub 23 Peso Ligero Masculino: Martín Butuz (Eliminatorias).

Doble par Junior Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

Single Sub 23 Peso Ligero Femenino: Clara Catani.

Cuádruple par Master Masculino: Facundo Scafati, Luciano Ramírez, Ruben Knultz y Luis Salas.

Dos Sin Master Masculino: Martín Martini y Mariano Sosa.

Doble par Sub 23 Masculino: Emanuel Angelone y Marcos Rojas.

Single Peso Ligero Femenino: Sofía Álvarez.

Ocho Junior Masculino: Juan Zapata, Juan Mancino, Francisco Moreira Rosas, Bautista Marina, Juan Polidoro, Alejandro Núñez, Nicolás Peralta y Felipe Zárate. Timonel: Constantino González.

Dos Sin Senior Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

1° Jornada Sábado - Promocionales

Paseo Libre Masculino: Matías Giorgio.

Doble par Sub 16 Femenino: Ludmila D'angelo y Jazmín Palavecino.

Single Sub 16 Masculino: Bruno Ferreyra.

Doble par Sub 14 Masculino: Ramiro Zapata y Francisco Pagnanelli.

Single Sub 14 Femenino: Jazmín Palavecino.

Cuadruple par Sub 16 Masculino: Nicolás Peralta, Bruno Ferreyra, Lautaro Díaz y Santino Puig Méndez.

2° Jornada Sábado - Federados

Single Menor Femenino: Celeste Figueroa (Eliminatorias).

Single Menor Femenino: Lola Fellay (Eliminatorias).

Single Menor Masculino: Francisco Moreira Rosas (Eliminatorias).

Single Junior Femenino: Valentina Verdinelli (Eliminatorias).

Single Junior Masculino: Nicolás Peralta (Eliminatorias).

Doble par Menor Femenino: Celeste Figueroa y Lola Fellay (Eliminatorias).

Dos Sin Adaptados PR3 Masculino: Daniel Muñoz y Luis Salas.

Dos Sin Junior Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

Doble par Sub 23 Peso Ligero Femenino: Sofía Álvarez y Clara Catani.

Single Peso Ligero Masculino: Pablo Conte.

Doble par Sub 23 Peso Ligero Masculino: Gabriel Butuz y Felipe Zárate.

Dos Sin Sub 23 Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

Dos Sin Sub 23 Masculino: Emanuel Angelone y Alejandro Núñez.

Doble par Peso Ligero Femenino: Sofía Álvarez y Clara Catani.

Cuádruple par Junior Masculino: Juan Mancini, Juan Polidoro, Bautista Marina y Juan Zapata.

Doble par Master Masculino: Facundo Scafati y Luis Salas.

Doble par Master Masculino: Luciano Ramírez y Ruben Knulst.

Doble par Senior Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

Doble par Peso Ligero Masculino: Pablo Conte y Martín Butuz.

Single Sub 23 Masculino: Marcos Rojas.

Cuadruple par Senior Femenino: Sofía Álvarez, Clara Catani, Matilde Juárez y Susana Álvarez.

Doble par Master Mixto: Luis Salas y Emilse Freire.

2° Jornada Sábado - Promocionales

Paseo Sub 14 Femenino: Luna Mongelot.

Doble par Sub 16 Masculino: Santino Puig Méndez y Bruno Ferreyra.

Single Sub 14 Masculino: Francisco Pagnanelli.

Single Sub 14 Masculino: Lautaro Díaz.

La Comisión de Regatas Internacional del Tigre (CRIT) confirmó que estarán en disputa la Copa especial "129° Aniversario CRIT" en la prueba “Dos Sin Sub 23 Masculino” y Copa especial "Campeonato Argentino de Remo master 2022" en “Cuádruple par Master Mixto”.