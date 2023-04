El domingo en la pista nacional de Tigre se realizó la Regata Promocional que contó con una muy buena presencia y labor de los deportistas del Club Náutico Zárate.

Justamente el equipo de Promocionales del “ancla” cumplió una muy buena labor al sumar 8 podios

-Primer Puesto

1x Single Sub 14: Victoria Gómez.

1x Parsito Sub 14: Virginia Vera.

-Segundo Puesto

1x Parsito libre: Virginia Vera.

2x Doble Par Sub 16: Ramiro Zapata y Ramiro Angelini.

-Tercer Puesto

1x Parsito libre: Constantino González.

1x Parsito libre: Maitena Soloaga.

1x Parsito Sub 14: Constantino González.

4x Cuádruple sub 16: Selene Basile, Jana Suzan Vila, Victoria Gómez y Virginia Vera.

-Cuarto Puesto

1x Parsito libre: Alexis Cabrera.

1x Parsito libre: Joaquín Santórsola.

2x Doble Par Sub 16: Selene Basile y Jana Suzan Vila.

1x Single Sub 16: Ramiro Angelini.

2x Doble par libre: Ramiro Angelini y Bautista Souza.

1x Paseo Sub 16: Joaquín Santorsola.

1x Paseo Sub 16: Alexis Cabrera.

-Quinto Puesto

1x Parsito Sub 14: Mateo Marquina.

-Sexto Puesto

1x Parsito libre: Mateo Marquina.

1x Single: Bautista Souza.

1x Single Sub 16: Ramiro Zapata.

1x Parsito Sub 14: Maitena Soloaga.