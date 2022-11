Después de varios meses de competencia, llegó el momento de jugar la gran final del Torneo Oficial. Por tal motivo la dirigencia de la Liga Zarateña de Futbol Liga Zarateña de Fútbol la programó para este fin de semana largo el desarrollo de todos los encuentros. En esta instancia de la competencia y a diferencia de lo sucedido en cuartos y semifinales, será un único partido y el mismo será en cancha neutral.

Copa de Oro

-1ra: Lima vs Central (Sábado 17:00 en el estadio de CADU).

-3ra: Lima vs Central (Lunes 14:00 en Belgrano).

-5ta: Maipú vs Belgrano (Lunes 10:00 en Ferro).

-6ta: Belgrano vs Maipú o Central (Lunes 11:30 en Ferro).

Copa de Plata

-1ra: Maipú vs Malvicino (Lunes 17:00 en Belgrano).

-3ra: Defensores de Estrada vs Ferro (Domingo 18:00 en Maipú).

Foto: Gentileza 7 Play TV.