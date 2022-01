En su segundo encuentro de este 2022 el elenco de Zárate Basket se impuso en General Roca sobre Club Del Progreso 99-80 y así dejó atrás la caída del pasado viernes jugando como visitante con Deportivo Viedma.

De esta manera el equipo conducido por Manuel Anglese sumó su 16° victoria en esta edición de la Liga Argentina y cuenta con un récord de 4-2 en la Conferencia Sur para sumar un total de 23 puntos en la tabla de posiciones.

En cuanto al juego debemos decir que los zarateños si bien perdieron el primer cuarto 19-18 luego se recuperaron y dieron vuelta el marcador.

Tanto Damián Pineda como Agustín Brocal fueron los goleadores al anotar 21 puntos cada uno.

Estos son los próximos encuentros de Zárate Basket durante el mes de enero:

-Viernes 14: local vs. Pergamino.

-Domingo 16: local vs Ciclista de Junín.

-Viernes 21: local vs Parque Sur.

-Sábado 29: visitante vs Gimnasia LP.

