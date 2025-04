#Deportes

KARTING: MERECIDO TRIUNFO EN BUENOS AIRES

Gabriel De Lucca fue el gran protagonista de Master Max durante el Evento #2 del 'Otoño'. El piloto de Zárate construyó una sólida actuación que lo llevó a la disputa por el triunfo en la Final. Así, se adueñó del liderazgo del certamen en el kartódromo porteño.

El kartódromo “Ciudad de Buenos Aires” recibió a Gabriel De Lucca para disputar el segundo compromiso del Trofeo de Otoño de RMC Buenos Aires. Como lo hace desde temporadas pasadas, integró el aguerrido pelotón de la clase Master Max, una de las más exigentes del campeonato. El experimentado piloto de Zárate, encontró la ocasión propicia para construir un triunfo y pasar a dominar en la tabla de su divisional.

Luego de buenos entrenamientos, la clasificación del sábado lo dejó con el 4° mejor registro, a apenas una décima de la pole. En la primera manga, se abrió paso en una carrera enredada y finalizó 3°, mientras que en la segunda supo aprovechar una penalización al puntero para superarlo en pista, imponer su ritmo y quedarse con una clara victoria.

"Tuvimos muy buenos entrenamientos, pero en la clasificación no pude redondear la vuelta y terminé 4°, a una décima. La primera manga terminó 3°, fue una carrera muy enredada, hubo muchos toques. En la segunda manga hubo una penalización para el puntero y aproveché para superarlo en pista y así no arriesgarme a que me toquen los de atrás. Quería hacer mi carrera. Impuse mi ritmo durante la carrera, y en las dos últimas vueltas levanté y guardé el auto para la Final del domingo. La pista va cambiando y hay algunas cuestiones del auto que seguramente vamos a pulir con el equipo”, contó De Lucca concluida la jornada sabatina.

El domingo, Gabriel volvió a partir de la cuarta colocación en la Manga 3, donde avanzó hasta quedarse con el 2° lugar. En la final, una largada compleja lo dejó en el P4, pero fue paciente y estratégico. Sin desgastar su karting, esperó su momento para lanzar el ataque en las últimas vueltas. Luego de avanzar hasta la punta en una maniobra limpia, la última vuelta fue de máxima tensión, con toques y recargas que dejaron el resultado final en manos de las autoridades. Finalmente, el triunfo fue para De Lucca, que supo construir su victoria con inteligencia.

"Este fin de semana fue un caos hasta la última vuelta, nadie regaló nada. Los resultados de las mangas me posicionaron para largar adelante la Final, pero como no es cómodo largar por afuera en este circuito, quedó 4° en la largada. En dos vueltas quedó 3°. Giré a mi ritmo, sin gastar nada y de mitad de carrera en adelante me di cuenta que tenía todas las herramientas para pelear la punta. Esperé sin presionar para no perder gomas ni gastar el auto. Faltando dos o tres vueltas terminaron pasando a los dos primeros muy cómodos en el frenaje de la primera curva. Después, la última vuelta tuvo de todo. Fue un final electrizante, nos enganchamos, hubo recargos, y al final se dio para nosotros” , relató sus sensaciones luego de que la victoria quedaría definitivamente en su poder.

Sobre el final del evento, incluyeron sus agradecimientos: “Quiero agradecer a mis hijos Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está apoyándome, con todo el equipo RG Racing Kart, a Bubu, Víctor, Tomi Vázquez y especialmente a los que me apoyan: Pradecom, CMP, Hormetal, Indumon, Indoor Training y Grupo MZ”.

Gabriel De Lucca finalizó esta presentación alcanzando la cima del campeonato en la clase Master Max, con un total de 160 puntos sumados. Su próxima participación será el fin de semana del 26 y 27 de abril en el kartódromo porteño, por el Evento #3 del Trofeo de Otoño de RMC Buenos Aires.

RMC BUENOS AIRES 2025 - TROFEO DE OTOÑO

Kartódromo "Ciudad de Buenos Aires", CABA

MAESTRO MAX

Clasificación: 1. Falivene, Julián 49.966

1ª Manga: 1. Falivene, Julián, 2. Parisi, Emiliano, 3. De Lucca, Gabriel, 4. Santana, Nicolás, 5. Consolini, Omar, 6. Assat, Emir, 7. Silvestro, Francisco, 8. Depaoli, Juan, 9. Causillas, Alejo, 10. Suárez, Ignacio, 11. Taddeo, Facundo, 12. Panetta, Luciano, Carolina del Norte. De Sosa, Ricardo, Éx. Piñeiro, Maximiliano, Éx. Silvestro, Federico.

2ª Manga: 1. De Lucca, Gabriel, 2. Parisi, Emiliano, 3. Consolini, Omar, 4. De Sosa, Ricardo, 5. Santana, Nicolás, 6. Falivene, Julián, 7. Depaoli, Juan, 8. Assat, Emir, 9. Silvestro, Francisco, 10. Suárez, Ignacio, 11. Taddeo, Facundo, Nc. Panetta, Luciano, Carolina del Norte. Causillas, Alejo, Ej. Piñeiro, Maximiliano, Éx. Silvestro, Federico.

3ª Manga: 1. Falivene, Julián, 2. De Lucca, Gabriel, 3. Panetta, Luciano, 4. Parisi, Emiliano, 5. Consolini, Omar, 6. Silvestro, Francisco, 7. Santana, Nicolás, 8. Assat, Emir, 9. De Sosa, Ricardo, 10. Taddeo, Facundo, 11. Suárez, Ignacio, 12. Depaoli, Juan, Nl. Causillas, Alejo, Ej. Piñeiro, Maximiliano, Éx. Silvestro, Federico.

Final: 1. De Lucca, Gabriel, 2. Parisi, Emiliano, 3. De Sosa, Ricardo, 4. Panetta, Luciano, 5. Silvestro, Francisco, 6. Falivene, Julián, 7. Depaoli, Juan, 8. Assat, Emir, 9. Taddeo, Facundo, Nc. Suárez, Ignacio, Carolina del Norte. Santana, Nicolás, Sv. Causillas, Alejo, Sv. Consolini, Omar, Ej. Piñeiro, Maximiliano, Éx. Silvestro, Federico.

Campeonato Extraoficial: 1. De Lucca, Gabriel 160 - 2v , 2. Falivene, Julián 116, 3. Panetta, Luciano 103, 4. Parisi, Emiliano 97, 5. Piñeiro, Maximiliano 95, 6. Assat, Emir 86, 7. Santana, Nicolás 77, 8. Taddeo, Facundo 62, 9. Albert, Marcos 60, 10. De Sosa, Ricardo 52, 11. Silvestro, Francisco 50, 12. Depaoli, Juan 39, 13. Silvestro, Federico 36, 14. Consolini, Omar 29, 15. Suárez, Ignacio 23, 16. Merlino, Ariel 12, 17. Causillas, Alejo 6.

Tel.: © Juan P. Casella