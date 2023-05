Jóvenes zarateños disputaron la Liga Infantil de Ajedrez

El último fin de semana se disputó en el Polideportivo de General Rodríguez la I Etapa de la Liga Infantil de Ajedrez (Zona Norte) con presencia de chicos del Club Náutico Zárate . Previamente el GM Carlos Obregón brindó una simultánea a 35 tableros en donde tomó parte la jugadora del "ancla" Pilar Kratzer.

El Torneo fue dirigido por el prof. Enrique Contesotto, Gonzalo Saldaño y Margarita Godoy, jugándose por el sistema suizo a 5 rondas y participando 115 jugadores pertenecientes a las distintas ciudades que integran la Liga. Con respecto a los resultados, muy buena actuación cumplieron los representantes de la Escuela “Salvador Cali” del Club Náutico Zárate, a cargo de Fernando Romano:

• Lorenzo Mengucci ganó con 5pts. la Categoría Sub 8.

• Pilar Kratzer alcanzó el 4° puesto con 3 ½pts (Categoría Sub 12).

• Benicio Quinteros se ubicó en el 6° lugar, con 3 ½ unidades (Categoría Sub 12).