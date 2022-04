Por Germán Rebottaro... José Basualdo manifestó su deseo de trabajar en el club como director deportivo de cara a las elecciones en junio. “Voy a apoyar el proyecto de Alfredo Lista”, dijo.

Desde el partido frente a Barracas Central a esta parte, el mundo Violeta se vio convulsionado con denuncias, allanamientos y las renuncias de varios dirigentes importantes como José Vázquez, Jorge Clerici, Alberto Armesto y Bernardo Carfagno. En este contexto, el Pepe Basualdo visitó el Coliseo y se metió en la política del club, y es por eso que dialogó con Juego Limpio por FM Simple.

“Mi idea es ayudar al club, voy a tratar de colaborar en lo que más pueda. Ya hablé con Alfredo Lista y estoy con él, es una oportunidad linda para aprovechar. Estamos terminando de cerrar los sponsors que van a colaborar con nuestro plan de trabajo y una vez ultimados los detalles, Alfredo anunciará todo"

Con respecto a sus intenciones en el club, el ex jugador de la Selección Argentina expresó: "No me da la antigüedad como socio para ir por la presidencia, pero puedo ser un mánager general con la idea de armar un buen equipo y un buen cuerpo técnico para dar el gran salto el sueño de llegar a Primera División”.

Por otra parte, ante los rumores de una lista de unidad, Basualdo señaló que no está dentro del grupo de trabajo que integra pensar en unirse con el oficialismo ni otras listas. “Está claro que queremos gente nueva que quiera al club como lo queremos nosotros, para hacer lo que no se hizo hasta ahora", sostuvo.

El ex futbolista nacido en la cantera del Viola también se refirió a las críticas de algunos dirigentes por su pasado en la institución: “Los que hablaron tendrán que corroborar lo que dijeron, hablaron que me llevé un lavarropa, hablaron cuando me fui y no tuvieron la valentía de decirlo en mi cara. Yo doy mi versión, pero que den nombre y apellido y lo evaluaremos".

Para finalizar, José Basualdo también disparó hacia la actual Comisión Directiva. “En 17 años de técnico nunca me llamaron, nunca entendí por qué no me dieron la chance, habría que preguntarles a ellos".