El pasado sábado en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli” se disputó la tira de las Divisiones Formativas de la Federación Metropolitana de Voleibol (FMV), en la que los elencos del Club Náutico Zárate recibieron a La Matanza por la 6ta fecha del Nivel “B” Damas. Náutico tuvo una muy buena jornada con triunfos en Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 16 y Sub 21, cayendo sólo en Sub 18.

Con estos muy buenos resultados obtenidos por los equipos dirigidos por Nerina García, Stefanía Rodríguez Schatz y Luciano Cianfanelli, el “ancla” tiene un registro de 21 partidos ganados y 12 perdidos, en 33 juegos.

Compartimos las síntesis de cada división:

Categoría: Sub 12

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza

Parciales: 15-1, 15-14 y 15-9.

Categoría: Sub 13

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza

Parciales: 15-7, 15-10 y 15-5.

Categoría: Sub 14

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza

Parciales: 25-4, 25-4 y 25-1.

Categoría: Sub 16

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 1 La Matanza

Parciales: 25-21, 25-11, 20-25 y 28-26.

Categoría: Sub 18

Resultado: Náutico Zárate 0 vs 3 La Matanza

Parciales: 19-25, 14-25 y 21-25.

Categoría: Sub 21

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 La Matanza

Parciales: 25-22, 25-14 y 25-15.

Náutico Zárate tiene 59 unidades y marcha 5to en la Tabla de Posiciones. El próximo compromiso para las chicas de la ribera será en condición de visitante ante Club Italiano el 8 de mayo.