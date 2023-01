Por Diego Fernández... El lateral por la izquierda, flamante refuerzo para encarar el 2023, habló sobre sus características como jugador. “Creo que le puedo ofrecer mucha entrega y sacrificio”.

Con el objetivo de realizar un gran papel, tanto en la Primera Nacional como en la Copa Argentina, Defensores Unidos trajo varias incorporaciones. Una de las últimas en arribar a Zárate fue Iván Gauna, que manifestó sus sensaciones luego de haber firmado contrato con el Celeste.

“Siempre que uno afronta un desafío las expectativas son altas, sabemos que no es un torneo para nada fácil , pero en estos pocos días que llevo en el club se vio un grupo muy trabajador, humilde y unido, desde los jugadores hasta el cuerpo técnico y eso es muy importante para poder lograr esas expectativas altas que fijamos”, explicó.

Cuando fue consultado por lo que le puede aportar al equipo dentro del terreno de juego, el propio defensor respondió:” Creo que le puedo ofrecer mucha entrega y sacrifico , mis características son esas, soy un lateral que le gusta pasar mucho al ataque y desbordar, pero estoy para sumar desde donde lo decida el cuerpo técnico”.

El ex Deportivo Merlo mantuvo un dialogo con el director técnico del equipo.” Con Santiago pude hablar un poco y me comentó la idea de trabajo que tiene, fue eso una de las cosas que me hizo decidirme por CADU. Es un DT joven, que se lo nota bastante presente con mucha humildad, entusiasmo y eso suma muchísimo a un grupo “, admitió.

El lateral por la izquierda llegó procedente de Gimnasia de Mendoza, donde en la última temporada jugó 12 encuentros titular. “Mi temporada en Gimnasia fue buena por partes, arranque jugando y después por una lesión me tocó estar 45/50 días afuera y me costó volver a ganar la titularidad, pero trato de ser un jugador que le encuentra lo positivo a todo. Creo que fue una buena temporada dentro de todo”, concluyó Gauna.