Hockey femenino: el clásico fue para el Boat Club

El sábado se disputó el clásico entre el Campana Boat Club y el Luján Rugby Club, con victoria para el equipo campanense por 2 a 0. Las goleadoras fueron Rosario Tarelli y Valentina Núñez.

El juego correspondiente a la fecha 6 del torneo de primera división se llevó a cabo en la cancha del CBC. Las locales buscaron la victoria desde el comienzo y finalmente obtuvieron la recompensa a tanto esfuerzo con el triunfo en los últimos momentos del partido.

El rival, excepto por algunos ataques esporádicos, no salió a jugar como lo ameritaba el clásico. En varias oportunidades se replegó a la espera de contragolpear a las chicas del "bote", quienes atacaron de manera incansable.

Sobre el desarrollo del partido, el nuevo entrenador del CBC, Felipe Fernández Hulten, dejó en claro que “los clásicos se ganan, pero se ganan jugando bien por más de que haya mucha garra, hay que jugar bien, sino no se ganan. Supimos dominar el partido, fue muy cerrado al principio, fuimos amplios dominadores y eso también llevó a que la cabeza jugara en contra porque eran muchas llegadas y no lográbamos convertir, no podíamos romper el marcador y eso nos condicionó un poquito. Cuando las chicas se soltaron, pudimos abrir el marcador, y enseguida convertir el segundo. Me voy más que conforme porque tuvimos tres puntos y encima buen juego”.

Por último, el entrenador analizó los aspectos que llevaron a su equipo a la victoria resaltando por encima de todos “la actitud de ir a buscar hasta el final. Es un plantel con promedio de edad muy joven, están dando sus primeros pasos en primera y se están jugando muchísimo”.

El partido se encaminaba a un empate a pesar de varios intentos malogrados por el local y la fortuna no parecía estar del lado del primer equipo del CBC, pero de tanto insistir, tuvieron su recompensa en el último cuarto con la apertura del marcador por parte de Rosario Tarelli para poner el 1 a 0 parcial.

Sobre el gol, Tarelli declaró sentirse “muy contenta por el gol, porque nos dio ánimo en los últimos minutos que quedaban del partido”. Por último, contó sus sensaciones sobre la victoria obtenida: “me da mucha felicidad y orgullo, y nada más lindo que poder compartirlo con todas mis compañeras, festejando acá en la cancha. Esto me motiva mucho a mí personalmente y al equipo”.

El plantel de Campana Boat Club formó con: Ale Sol, Amado Valentina, Angeleri Lijo Candela, González Sofía, Guerrero Romina, Núñez Valentina, Tenembaum Camila, Bijarra Milagros, Del Molino Marina, García Agustina, Gelosi Lucia, Peralta Rial Valentina, Tenembaum Fátima, Ale Azul, Corazzini Notari Dana, Jaurena Juana y Tarelli Rosario.