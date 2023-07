Handball masculino: el Campana Boat Club se hace fuerte de local

El domingo pasado el Campana Boat Club recibió a Municipal de Hurlingham “B” y se quedó con los 3 puntos. Se impuso 28 a 16 por la fecha 14 del torneo de primera división de la Federación Metropolitana de Balonmano. En el certamen acumula 29 unidades, con un récord de 7 victorias, 1 empate y 6 derrotas. El goleador del partido fue Juan Bue con 6 anotaciones.

El desarrollo del encuentro fue favorable para el CBC desde el inicio, poniéndose arriba en el marcador de 3 a 1 en los primeros instantes del juego. Cada ataque del “bote” era peligroso y certero, en defensa se mostró seguro. A los 18 minutos del primer tiempo, con un parcial de 8 a 3, el entrenador de Hurlingham tuvo que pedir minuto ante el desconcierto de sus dirigidos.

La primera mitad culminó de manera positiva para el CBC, con un resultado de 12 a 6. A pesar de la diferencia en el marcador, Hurlingham logró emparejarse en el juego sobre el final del primer tiempo.

Julián Barletta, entrenador del CBC, analizó la victoria: “fue un buen partido, veníamos golpeados del último partido pero la cabeza enseguida estuvo preocupada en jugar un poco más positivos y hoy se logró. Tuvimos una defensa dura en el primer tiempo que ellos no pudieron resolver y esa fue la clave del partido. El primer tiempo fue parejo, no pudimos estirar tanto la ventaja, pero fue perfecto desde la defensa, el ataque muy inteligente. En el segundo tiempo ellos eligieron hacer otras cosas que no tienen que ver con lo deportivo y nosotros seguimos jugando como este equipo sabe y se vio la diferencia en los goles. De visitante solamente ganamos un partido en el año y de local solamente perdimos un partido en el año, tenemos dos caras. Hay un gran componente anímico ahí, es algo que tenemos que solucionar”.

En la segunda mitad, el “bote” mostró su mejor cara con ataques profundos que lograron abrir la defensa visitante para ampliar la diferencia en el marcador y dejar expuesto la nula actitud del rival para frenar el juego de los campanenses.

Una vez finalizado el juego, Renzo Cejas, autor de 5 goles destacó el trabajo del equipo, “más allá de los resultados, se ve un equipo sólido, duro, que se comunica, que se quiere, que va al frente siempre y hoy era un partido para mostrar eso y lo supimos hacer, y mucho tiene que ver con Julián (Barletta). Se abrió un poco la defensa que corren una banda y me dejan lugar y espacio para llegar al gol”. En cuanto a la falta de resultados positivos de visitantes, Cejas reconoció que “es algo que estamos trabajando, no sé qué será pero acá nos sentimos muy cómodos, es nuestra casa”-

Campana Boat Club formó con: Bogado Pablo, Cejas Renzo, Villalba Fausto, Díaz Ignacio, Alasia Matías, Cardozo Facundo, Novoa Nicolás, Tripodi Sebastián, Espíndola Patricio, Sirolli Daniel, Bue Juan, Pinedo Facundo, De Giacobbi Bruno, Benedetto Francisco, Dente Leonel y Caraccini Bruno.