Handball masculino: agónica derrota del Campana Boat Club en el Super 8

El viernes por la tarde, el equipo masculino juvenil del Campana Boat Club sufrió una estrecha derrota de 27 a 26 ante Vínculo Ganadero en la semifinal del 'Súper 8', quedando así a las puertas de disputar la final por el título en esta categoría. De todas maneras, logró el tercer puesto al vencer el sábado a Goethe por 34 a 30.

Desde el arranque, el CBC se destacó por su intensidad en la búsqueda de la victoria, aprovechando la ventaja de jugar en casa y respaldado por el apoyo de su gente, lo que les permitió tomar una rápida ventaja de 5 a 2. Esta situación obligó al equipo visitante a realizar modificaciones, ya que no encontraban respuesta ante el despliegue del rival.

El partido se convirtió en una ´lucha sin cuartel´, deportivamente hablando, propio de una semifinal entre dos equipos que luchaban incansablemente por alcanzar la gran final del último torneo del año, organizado por la Federación Metropolitana de Balonmano. Fue un juego de ida y vuelta constante, donde no había margen para distracciones, ya que cada error se traducía en un gol en contra. Al término de la primera mitad, el equipo local mantenía la delantera, y se fue al descanso con una ventaja de 13 a 10.

Julián Montani, jugador del CBC se refirió a la derrota: “todos queríamos ganar. Esa última pelota nos daba la alegría de ir a un alargue, pero no pudimos. Estoy conforme con lo que fue el año de esta categoría. Estoy completamente satisfecho de haber logrado dos ascensos en dos años y dos campeonatos en una categoría totalmente nueva. Estoy muy conforme con el equipo. Y la verdad, teníamos ganas de buscar un tricampeonato, pero no se pudo. Hay que levantar la cabeza y seguir. Pensar que al principio los profesores nos decían que queríamos tratar de mantener la categoría y haber ascendido con cuatro fechas de diferencia, haber metido bicampeonato, campeonatos en otras categorías, la verdad que me parece una locura. Yo estoy completamente satisfecho, muy feliz por lo que fue este año y creo que el año que viene nos esperan cosas muy lindas.”

En los minutos finales del partido, el Boat Club se vio constantemente en desventaja, con una brecha de 3 a 4 goles, intentando revertir esta situación adversa. El equipo se esforzó incansablemente por igualar el marcador, mostrando determinación y garra en su juego, sin embargo, se encontraron con un arquero rival que bloqueaba los tiros con destino a la red, y fue fundamental para mantener la ventaja a falta de tan solo dos segundos. En esos últimos instantes, el CBC tuvo dos oportunidades claras de anotar, pero no lograron concretar, lo que aseguró la victoria para el rival.

Luciano Díaz, el entrenador de la categoría juveniles reconoció que “hoy nos vamos con un sabor amargo, pero estamos satisfechos. Personalmente, muy contento. La verdad que venimos de salir bicampeones, ganamos el Apertura, ganamos el Clausura y hoy nos tocó perder en la semi con un equipo muy duro. Tuvimos la última pelota, la sacó el arquero de ellos y bueno, a veces toca perder y hay que saber aprender de eso y también saber sentir esa emoción para crecer”.

Sobre el trabajo que el handball está haciendo en las categorías formativas, añadió: “es un proyecto que tenemos, trabajo con buenas personas además de buenos jugadores y trabajamos a futuro. Trabajamos para que lleguen a la primera, para que sean jugadores de aquí a 10 años. El proceso de un deportista es a largo plazo y estoy contento y orgulloso.”

Campana Boat Club formó con:

Bue Máximo, Bustamante Benjamín, Espíndola Patricio, Estrella Franco, Galeano Tobías, Kornuta Iván, Montani Julián, Novoa Nicolás, Pagani Juan, Sarlinga Alejo, Valerio Lucca, Vici Nicolás, Villalba Fausto y Di Antonino Santino.