Muy buena tira de Formativas para las chicas de Náutico Zárate ante Lomas del Mirador el pasado sábado en el Estadio “Jorge O. Giovagnoli”. El “ancla” se hizo fuerte de local y logró triunfos en Sub 13, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21, cayendo sólo en Sub 12. Los equipos de la ribera fueron dirigidos por Stefanía Rodríguez Schatz, Nerina García y Luciano Cianfanelli.

A continuación compartimos resumen de cada división:

Categoría: Sub 12

Resultado: Náutico Zárate 2 vs 3 Lomas del Mirador

Parciales: 12-15, 15-10, 15-9, 14-15 y 136-15.

Categoría: Sub 13

Resultado: Náutico Zárate 3vs 2 Lomas del Mirador

Parciales: 15-6, 15-11, 11-15, 11-15 y 15-5.

Categoría: Sub 14

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Lomas del Mirador

Parciales: 25-11, 25-16 y 25-11.

Categoría: Sub 16

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Lomas del Mirador

Parciales: 25-13, 25-17 y 25-16.

Categoría: Sub 18

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Lomas del Mirador

Parciales: 25-11, 25-11 y 25-12.

Categoría: Sub 21

Resultado: Náutico Zárate 3 vs 0 Lomas del Mirador

Parciales: 25-12, 25-13 y 25-22.

Con estos muy buenos resultados obtenidos, Náutico Zárate suma 14 triunfos y 7 derrotas sumando 41 unidades. El “ancla” es el escolta del puntero Urquiza (43pts).

El próximo compromiso justamente será el próximo domingo ante Urquiza. Los horarios de los encuentros es el siguiente: Sub 12 (09.00hs), Sub 13 (10.00hs), Sub 14 (11.00hs), Sub 16 (12.30hs), Sub 18 (14.00hs) y Sub 21 (16.00hs). Completan la jornada: SGREGOR vs M. Lomas, SHOLEM vs Lanus, MUPOL vs H. San Justo, Lomas M vs La Matanza, HARRODS vs D. Banfield, CI vs ULP y AC B vs Ferro.