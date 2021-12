El atleta del Club Ciudad de Campana realizó su mejor marca personal en los 10K y culminó en el 5º puesto de la General.

El último fin de semana se realizó una nueva edición de la tradicional Media Maratón de Mar del Plata y, en ese marco, también se desarrollaron pruebas de 5 y 10 kilómetros. Y en la distancia media brilló Alexander Matías Gómez, atleta del Club Ciudad de Campana que culminó en el 5º puesto de la General entre los casi 3 mil competidores que tuvieron los 10K.

Además, el representante Tricolor quedó 2º en la categoría 20-29 años. Y, por sobre todo ello, logró establecer su mejor marca personal para la distancia: frenó el cronómetro en 32 minutos y 47 segundos. Así quedó a poco más de dos minutos del ganador de la prueba, Ulises Sanguinetti (30m38s).

“Fue una linda experiencia, en un circuito muy duro por las cuestas que tiene. Por suerte el clima ayudó”, contó Gómez en su regreso al CCC, donde entrena bajo la tutela de Diego Marquine.

“Corrí con lindas sensaciones y lo hice enfocado en tratar de sostener un ritmo fuerte. Sin embargo, no me esperaba bajar mis tiempos en un circuito tan duro como el de Mar del Plata. Tuvimos que atravesar tres pendientes de 300 metros y yo solo pensaba en no salirme del ritmo”, repasó Gómez, quien llegó a ubicarse el cuarto puesto, aunque a pocos metros del final fue superado. Igualmente, no importó, porque con esfuerzo, constancia y mucho enfoque logró quebrar su mejor marca en la especialidad y hacer brillar los colores del CCC en “La Feliz”.