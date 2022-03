En la Pista de Remo de Villa Constitución se disputó la Regata Oficial “Centenario CRIL”, siendo la segunda fecha del Calendario Oficial de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA).

Allí, el equipo de remeros federados del Club Náutico Zárate tuvo una destacadísima labor, en la que lograron ser la Institución más ganadora de la fecha y ganando la Copa “Centenario CRIL”. También los chicos del “ancla”, dirigidos por Guillermo Guerci, obtuvieron la Copa “Carlos Mazza” (Dos sin Senior A masculino) y la Copa “Daniel Brizuela” (Doble Par Sub 23 PL femenino).

Las regatas fueron organizadas y fiscalizadas por la Comisión de Remo Internacional del Litoral, y contaron con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina.

Al finalizar la competencia se llevó a cabo un evento especial e histórico para celebrarse el Centenario de la Comisión de Remo Internacional del Litoral, y los festejos incluyó la Fiesta Centenario CRIL, de la que participaron atletas, entrenadores, árbitros, dirigentes y amigos del remo.

A continuación compartimos los resultados obtenidos en Villa Constitución:

PRIMER PUESTO

Un Par menor: Francisco Moreira Rosas.

Dos sin Junior: Julián Zárate y Estanislao Moreira Rosas.

Single Sub 23 Peso Ligero: Sofía Álvarez.

Doble Par Intermedio: Lucas Figueroa y Federico Valerio.

Dos sin Senior A: Lautaro Barrios y Franco Calvo.

Doble PR3: Daniel Muñoz y Luis Salas.

Dos sin Senior A: Evelyn Silvestro y Sabrina García.

Single Menor: Lola Fellay.

Doble Par Sub 23 Peso Ligero: Valentina Verdinelli y Agustina Orsini.

Doble Peso Ligero Senior A: Valentina Verdinelli y Agustina Orsini.

Doble Par menor: Celeste Figueroa y Lola Fellay.

Ocho Senior A: Martín Butuz, Marcos Rojas, Elías Pirez, guti, Franco Calvo, Lautaro Barrios, Julián Zárate y Estanislao Moreira. Timonel Daniel Muñoz.

Doble Par Sub 23: Sabrina García y Matilde Juárez.

Dos sin Junior: Catalina Rodríguez Coelho y Matilde Juárez.

Dos sin Sub 23: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

Ocho Junior: Juan Mancino, Juan Zapata, Francisco Moreira Rosas, Estanislao Moreira Rosas, Julián Zárate, Alejandro Núñez, Nicolás Peralta y Felipe Zárate. Timonel: Agustina Orsini.

SEGUNDO PUESTO

Single Intermedio: Federico Valerio.

Single Intermedio: Clara Catani.

Single Sub 23: Sabrina García.

TERCER PUESTO

Single Peso Ligero Senior A: Sofía Álvarez.

QUINTO PUESTO

Single Sub 23 Peso Ligero: Martín Butuz.