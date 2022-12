Compitieron en la Modalidad Dúos en el certamen que se realizó en Rosario.

Del 24 al 26 de noviembre se llevó adelante el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Rítmica. Fue en el Club Banco Nación de Rosario, donde dijeron presentes cuatro gimnastas del Club Ciudad de Campana: Micaela Fernández, Paula Romero, Sofía Perugini y Lucía Perugini.

Las Tricolores lograron su clasificación como representantes de la Federación Bonaerense de Gimnasia (FBG) gracias a sus actuaciones en los Torneos Regionales que se desarrollaron en la provincia.

En Rosario, acompañadas por la profesora Vanina Giuffrida, las representantes del CCC compitieron en la Modalidad Dúos: Micaela Fernández y Paula Romero logaron el 8º puesto en Manos Libres, Aros y el All Around, mientras Sofía y Lucía Perugini obtuvieron el 6º lugar en Manos Libres, el 9º en Aros y el 7º en el All Around.