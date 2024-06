Gabriel De Lucca logró destacarse nuevamente en la Fecha #4 de la Champion Cup

Este viernes y sábado últimos el kartódromo de la ciudad de Buenos Aires fue escenario de la Fecha #4 de la etapa regular de la Champion Cup organizada por IAME Series Argentina. El piloto de Zárate Gabriel De Lucca, quien luego de su espectacular presentación anterior, retornó al podio tras obtener el P3 en el Sprint y el P2 en la Final de la clase ProAm.

La categoría reprogramó la cita aprovechando el feriado por el día de la bandera. La jornada del viernes estuvo marcada por tormentas y mucha lluvia, lo que obligó a utilizar neumáticos para lluvia. A pesar de las condiciones difíciles, De Lucca mostró un gran desempeño durante los entrenamientos, la prueba cronometrada y las mangas clasificatorias.

En la clasificación, De Lucca se ubicó dentro de los mejores, con el 4° registro. En la primera manga, consiguió el P3 y en la segunda, mejoró su posición terminando en el P2. Estas actuaciones lo posicionaron favorablemente para el resto del fin de semana.

El experimentado piloto comentó: “A mí me gusta correr con lluvia, pero no esperaba tanta agua. Me falta encontrar algunos detalles para estar pleno y poder pelear la punta. Tuvimos una clasificación buena dentro de los 4 primeros. En las mangas nos quedamos con el 3° lugar en la primera y el 2° lugar en la segunda. No es para nada un mal resultado”, y agregó: “Tenemos que pensar en mañana para hacer un buen Sprint con la grilla invertida y largar lo más adelante posible la Final. Creo que tenemos los elementos del auto. El equipo, el auto y el motor funcionan bien, siempre estamos intentando mejorar un poquito más, siempre es para bien. Confío en el equipo, en Bubu, en Martinelli y en mi mecánico. Vamos a tirar todo mañana (sábado) ”.

El sábado, con un cielo gris plomo y una pista que se fue secando a medida que avanzaban las competencias, se usaron neumáticos para piso seco. En el Sprint, De Lucca mantuvo un ritmo constante y logró finalizar en el P3, asegurándose un lugar en el primer podio del fin de semana.

En la Final, dio una muestra de su habilidad y consistencia al terminar en el P2, logrando nuevamente el pase al festejo en la ceremonia de premiación y sumando puntos importantes para el campeonato.

“Fue un fin de semana bárbaro. Nos emparejamos, tenemos ritmo, terminamos todas las carreras que largamos y eso es fundamental. Sumamos puntos importantes y nos llevamos otra vez dos podios. Estoy feliz, por mi equipo, por mí, por mi familia que me apoya desde casa. Es importante seguir sumando puntos para el campeonato porque esto no se termina ahora. Estamos contentos por estar en esta categoría en la que los motores son pura sangre y dan mucha adrenalina correrlos, me gusta”, y continuó: “Somos competitivos, estamos adelante, peleamos la punta, en algún momento se nos va a dar, con una gota de suerte. El agua no me complicó gracias a mi equipo, ellos saben como resolver todo, trabajan para darme lo mejor. Me hicieron sentir muy cómodo en el agua y en lo seco”, aseguró Gabriel analizando todos los resultados.

Luego expresó su gratitud diciendo: “Quiero agradecer a mis hijos Thiago y Mía, a mi señora, a toda mi familia que siempre está conmigo, a todo el equipo RG Racing Kart, a Martinelli que me dio un motor hermoso y a Pradecom, CMP, Hormetal, Indoor Training y Grupo MZ".

Tras esta fecha, su segunda participación en el certamen, Gabriel De Lucca se encuentra en el P7 del campeonato de la ProAm con un total de 100 puntos. La próxima será la Fecha #5 de la Etapa Regular de la Champion Cup. Será una fecha especial con pilotos invitados para formar dupla con los titulares. Está programada para los días 17 y 18 de agosto en el kartódromo de Zárate.