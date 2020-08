Por Rodrigo González Miranda… Más de 130 días actividades deportivas y les digo la verdad, esta rara situación nos tiene a todos muy complicados, pero hay que cuidarse y la salud de todos hay que cuidarla y cuidar la de los demás, es algo que tenemos que aprender todos.No obstante nos comunicamos con el club Tigre y hablamos con Tatiana “Tati” Carabajal, mediocampista y capitana del equipo de fútbol mayor femenino.

-¿Cómo estas llevando estos 133 días de cuarentena? ¿De qué manera complementas lo físico con lo mental?

-Estos días trato de llevarla lo mejor que puedo entrenando y poniendo lo mejor no solo en lo deportivo sino en lo humano, extraño mucho a mis padres que no están conmigo y no los puedo ver hace seis meses esperando que pase esto para que puedan volver. Valoro muchísimo que mis compañeras del club te den y brinden tanto apoyo no solo ellas, sino el plantel completo. Te sentís muy acompañada y estamos constantemente en contacto.

-¿Eres oriunda de la ciudad de Tigre?

-No, yo vivo en Garín, Partido de Escobar.

-¿Cómo llegaste a Tigre? ¿Desde que año estas en el club?

-Llegué a raíz de una arbitro que se llama Sam Vázquez, una gran persona, maravillosa y ex jugadora de Tigre, y después de varias pruebas, pude quedar a partir de 2019

-¿Sufriste el cambio o la adaptación fue rápida al trabajo?

-Primero me sentía un poco cansada porque tenia que salir de trabajar e ir a practicar, después ya se me hizo costumbre y me adapte muchísimo mejor.

-Seguramente has perfeccionado tú juego desde que llegaste a Tigre. ¿Qué parte de tú forma de jugar pudiste perfeccionar y cuál sufrís más en el campo de juego?

-Si muchísimo, los profes te enseñan un montón. Solo jugaba fútbol cinco en el barrio y en once es otra cosa, se juega en equipo y viendo a mis compañeras aprendí como moverme y en cuanto a lo físico también. A veces lo mental te juega en contra, por eso hay que concentrarse en el partido y siempre ir par adelante.

-¿Cuál es tú posición en la cancha y a quién tenes como referentes?. ¿Que te pide el técnico en cada partido?

-Mi posición en la cancha es de mediocampista central y hay un jugador del Liverpool, Fabinho, que me gusta mucho. Escucho al técnico y trato de hacer un buen trabajo en cancha, buscar a mis compañeras, bajar la pelota y siempre ver por dónde entrarle al rival.

-En lo que fue el 2019 y lo poco que se pudo jugar. ¿Qué balance haces en lo personal?

-Fue un año hermoso para mí y para el club siendo punteras e invictas, ahora esperamos como va a seguir el campeonato pero fue un año para nosotras y el club muy bueno. Estamos en un buen nivel.

-¿Crees que este parate las puede perjudicar en el arranque o con una buena pretemporada vuelvan a tener el mismo nivel en lo competitivo?

-Pienso que vamos a seguir con el mismo ritmo porque tenemos muchas jugadoras muy buenas, con buen nivel. Podemos formar dos equipos juntos.

-Tatiana, dejame agradecerte por tu tiempo y contarnos tu experiencia en este nuevo fútbol profesional que crece día a día y ¿qué mensaje les dejas a las chicas que practican este lindo deporte y a las que todavía no se animaron?.

-Hay oportunidades que no se pueden perder sigan sus sueños, su ilusión, crean en ustedes. Siéntanse orgullosas de hacer lo que más les gusta, disfrutar del fútbol que tiene mucho para dar y aprender. Queda mucho camino por delante, se vienen cosas muy importantes y buenas para el fútbol femenino en nuestro país. Esto recién está empezando.