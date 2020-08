Por Rodrigo González Miranda… Seguimos de cuarentena hasta el 16 de agosto, una pesadilla que no termina nunca pero no hay elección a cuidarnos y cuidar a los demás. Como no todo el fútbol son las jugadoras, hablamos con Jacqueline Jaquelin Laclau, delegada del club Social Obrero.

-Eres delegada del club Social Obrero, cuentanos en que se basa el trabajo?

-Hola, si soy delegada y se basa en ir a reuniones, estar en los sorteos pero por sobre todo, un delegado defiende el equipo a morir.

-¿Cuánto hace que estas en el club y desde cuando ocupas el cargo?

-Yo empecé en Sarmiento a ser delegada, ya hace 4 años, y en Obrero hace 2.

-¿Con qué clases sociales te encontraste y cómo manejas las situaciones con cada jugadora?

-Y se ve un poquito de todo, pero yo trato de ser como su segunda mamá siempre doy todo mí para ellas. Las aconsejo y estoy siempre, me quedo en la cancha hasta que todas se van, si a alguna le pasa algo siempre la acompaño y estuve hasta en su alta cuando fue un problema físico. Me pasó varias veces de sentirme muy mal cuando se golpean, soy muy sensible en ese sentido.

-Dices que sos como su segunda mamá. ¿Cómo llevas adelante ese trabajo y a que acudes para que ellas te entiendan?

-No es fácil tengo adolecentes, lo que lleva trabajo pero si veo que alguna está mal, trato de hablarle aparte o mandarle mensaje y preguntarle si necesita algo son todas muy buenas personitas las adoro.

-¿Te encontraste con alguna jugadora que has tenido que intervenir con una denuncia por malos tratos de familiares?

-No gracias a dios no.

-Tú esposo es el DT de las tres categorías. ¿Cómo manejas el trabajo en conjunto y en tomar las mejores decisiones para los planteles?

– Ja ja… los planteles los maneja él; yo si estoy en cada práctica, en cada partido, para darle la ropa a las chicas igual tengo una gran compañera delegada de Sub 12, María salvo, somos un gran grupo.

-¿Sos de discutir mucho en las reuniones de delegados y delegadas o más bien vas por el diálogo, más calma?

-Soy de escuchar, observar, pero no me gustan las cosas injustas y si tengo razón y algunos de mis equipos están en la discusión, si hablo bien obviamente.

-Están jugando en las dos Ligas Femenina. ¿Qué diferencia encuentras?

-Ya están acostumbradas a jugar en cancha chicas y en cancha grande, se están adaptando de a poco. Algunas tienen experiencia en cancha de 11 porque la gente de Huracán nos invitó varias veces a amistosos.

-Cuéntanos algo de esa linda experiencia en Huracán

-Fue relindo, empezamos a ir cuando estábamos en Sarmiento, hice una linda amistad con Mabel y Mario que es el DT. y la Delegada de Huracán. Fuimos muchas veces y Mario eligió jugadoras que jugaron un Conmebol, perdiendo la final con River. Fue una maravillosa experiencia pero bueno, después dejaron de ir porque salía caro el costo de viaje.

-Qué mensaje le dejas a todas las chicas que todavía no se animaron a jugar al fútbol y a las que ya lo están jugando.

-A las que quieran jugar y no se animan, las invitamos cuando termine todo a probar en Social Obrero, van a encontrar dedicación, constancia, buenas compañeras y a las que están jugando, sé que muchas estaban ansiosas por terminar los campeonatos suspendidos pero bueno, ya va a pasar todo esto y vamos a volver a juntarnos para seguir disfrutando lo más lindo que hay… ¡Fútbol Femenino!