Éste sábado se definió el último torneo abierto de tenis del año que se realiza en el Campana Boat Club.

“Este fue el sexto torneo que realizamos en el año. Se juega en 6 categorías diferentes y tuvimos un total de 94 personas. Son jugadores, no sólo de Campana, sino también de Zárate, Escobar, Cardales, Garín, Maschwitz y Pilar. A nivel zonal es un torneo muy grande y de muy buen nivel de juego” comentó Martín Crosio, coordinador del torneo.

Los competidores se encuentran rankeados, a medida que van ganando partidos, se cargan en una página web y allí se van agregando los puntajes al perfil de cada competidor.

Crosio también dio detalles de los torneos “que son mayormente singles. Suele haber dobles de caballeros y dobles mixtos pero este año fueron todos singles. A fin de año se disputa el certamen Master, en el que juegan los 8 mejores del ranking: es una culminación del año por acumulación de puntos por los torneos que vienen realizándose desde febrero. Es similar al Master de profesionales, se juega por zonas y es todos contra todos, a diferencia de los demás, donde hay eliminación directa”

Resultados del US Open:

• 2da. Categoría – Suarez Facundo vs. De Caso P. 6-3/6-1

• 3ra. Categoría - Martínez Néstor vs. Funes H. 6-4/7-6

• 4ta. Categoría - Bonesi Guido vs. Rosario. H. 6-2/6-4

• 5ta. Categoría - Dargains Joel vs. Nessi. N. 6-2 /6-1

• +40 “A” - Peral Pablo vs. Arroyo R. 6-4/6-3

• +40 “B” - Ibarra Martín vs. Avellaneda O. 6-2 /6-3