Una vez más los remeros federados del Club Náutico Zárate, a cargo del entrenador Guillermo Guerci, lograron muy buenos resultados en una nueva competencia del Calendario Oficial de la AARA. La regata tuvo lugar en La Plata y el equipo del “ancla” fue el Club más ganador de la jornada, continuando así líderes en el Premio de Honor y Gallardete de la Liga Naval.

La competencia se llevó a cabo bajo la organización de la AARA y fiscalización de la Comisión de Regatas del Río de La Plata (C.R.R.L.P), en la sede del Club De Regatas La Plata y correspondiente a la sexta fecha de la temporada.

Compartimos los resultados obtenidos:

Primer Puesto

Doble par Junior Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

Dos Sin Master Masculino: Martín Martini y Mariano Sosa.

Dos Sin Senior Masculino: Lautaro Barrios y Franco Calvo.

Cuatro Sin Junior Masculino: Juan Polidoro, Alejandro Núñez, Nicolás Peralta y Felipe Zárate.

Doble par Adaptados PR3 Masculino: Daniel Muñoz y Luis Salas.

Single Adaptados PR3 Masculino: Daniel Muñoz.

Dos Sin Junior Femenino: Susana Álvarez y Matilde Juárez.

Doble par Peso Ligero Masculino: Pablo Conte y Martín Butuz.

Ocho Senior Masculino: Martín Butuz, Pablo Conte, Lautaro Barrios, Daniel Nuñez, Emanuel Angelone, Marcos Rojas, Nicolás Peralta y Franco Calvo. Timonel: Daniel Muñoz.

Segundo Puesto

Cuatro Sin Peso Ligero Masculino: Juan Francisco Zapata, Pablo Conte, Gabriel Butuz y Emanuel Angelone.

Single Peso Ligero Femenino: Evelyn Silvestro.

Ocho Junior Masculino: Juan Francisco Zapata, Juan Mancino, Francisco Moreira Rosas, Bautista Marina, Juan Polidoro, Alejandro Núñez, Nicolás Peralta y Felipe Zárate. Timonel: Constantino González.

Doble par Master Masculino: Mariano Sosa y Martín Martini.

Tercer Puesto

Single Sub 23 Peso Ligero Femenino: Clara Catani.

Doble par Sub 23 Peso Ligero Femenino: Valentina Verdinelli y Sofía Álvarez.

Doble par Peso Ligero Femenino: Sofía Álvarez y Clara Catani.

Doble par Menor Femenino: Celeste Figueroa y Lola Fellay.

Cuarto Puesto

Doble par Sub 23 Masculino: Federico Valerio y Marcos Rojas.

Single Menor Femenino: Lola Fellay.

Ocho Senior Masculino: Martín Butuz, Pablo Conte, Lautaro Barrios, Daniel Nuñez, Emanuel Angelone, Marcos Rojas, Nicolás Peralta y Franco Calvo. Timonel: Daniel Muñoz.

El próximo compromiso para Náutico Zárate será el 24 y 25 de septiembre en la Pista Nacional de Tigre, cuando se desarrolle la 7ma fecha del Calendario.