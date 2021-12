Por Francisco Rodríguez... Defensores quiere ser uno de los protagonistas del próximo torneo de la Primera B y por eso, para ello trajo varios refuerzos. El primero en arribar fue el delantero Juan Cruz Vera Borda, que se refirió a lo que fue su llegada al conjunto Celeste.

“Estoy muy contento por este gran paso en mi carrera. Anteriormente habíamos tenido reuniones y no se había podido dar. Estoy contento y con ganas de arrancar”, expreso el ex delantero de Villa Dálmine y Luján, ente otros.

El futbolista de 24 años será dirigido por Reinaldo Merlo, quien hace algunas semanas asumió como el nuevo entrenador del equipo. “Se sabe todo lo que es Mostaza, con todo su historial y todo lo que conlleva eso. Ojala podamos aprovecharlo al máximo. Todavía no la posibilidad de hablar con el, seguramente en la pretemporada se dará la charla y ahí uno sabrá lo que pretende el cuerpo técnico”, explicó.

Por otra parte, el Puri se refirió a sus características como jugador.” Por ahí me cuesta un poco describirme, pero trato de sacrificarme para el equipo y estar bien parado para situación que me toque. Y sino es así, tratar de ayudar a mis compañeros con movimientos y asistencias. Esto es un trabajo en equipo y principalmente, eso para el bien de todos”.

El atacante viene desde Midland, club en el que jugó las últimas dos temporadas. “Siempre hay cosas positivas y negativas, pienso que de todo se aprende. Más allá de que en lo grupal no nos fue muy bien, en lo personal se dio una buena racha donde en varios momentos del torneo pude convertir. Uno sabe que el delantero vive del gol y uno hace lo deja tranquilo. He aprendido mucho de los técnicos que me han tocado. También la adaptación a una cancha que no es normal en la categoría, en el sintético, uno se tiene que ir adatando. Siento que rescato muchas cosas positivas de mi paso por Midland. Es un grande de la categoría”, concluyó Vera Borda