Este fin de semana se juegan las finales de ida de la Liga Zarateña de Fútbol

El Torneo Oficial de la Liga Zarateña de Futbol ha llegado a su etapa de definición y este fin de semana se disputarán los primeros 90 minutos de la finales de Copa de Oro tanto en Primera División como en Tercera y Sexta.

En Primera el primer duelo por el título será entre Lima y Central, que vienen de eliminar a Malvicino y Ferro respectivamente. Por su parte en Tercera jugarán Ferro ante Lima y en Sexta División Paraná enfrentará a Social Obrero.

La programación:

-1ra: Lima vs Central: domingo 18:00.

-3ra: Ferro vs Lima: domingo 17:00.

-6ta: Paraná vs Soc Obrero: sábado 19:00 en cancha de Sarmiento.

Foto: 7 Play TV.