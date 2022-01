Por Leonel Giralda... Villa Dálmine sigue con los trabajos bajo la conducción de Marcelo Franchini, que intentará revertir los altibajos de un equipo que en el campeonato pasado navegó en los últimos lugares de la tabla. En ese marco, Solo Ascenso dialogó en exclusiva con uno de los refuerzos: Diego Martínez.

“Me pone muy contento, feliz y con grandes expectativas por mi llegada. Me llamó mi representante y me comentó la chance de Dálmine, lo hablé con mi familia y creíamos que no había que esperar mucho más, es una linda posibilidad para seguir creciendo en la carrera”, comenzó.

Y agregó: “Al equipo le puedo aportar compromiso y profesionalismo, tanto dentro como fuera de la cancha. Eso es sumamente importante, trataré de aportar todo lo que pueda para que podamos avanzar en caso que me toque jugar o no. Dentro de la cancha buscaré ejercer mi talento al máximo y entregarme al 100% para que al equipo le vaya bien”.

Por último, al momento de hablar de los objetivos del equipo, Martínez manifestó: “La idea es armar algo competitivo para elevar las expectativas de cada uno para que Villa Dálmine llegue a lo más alto, además de pelear cosas importantes”.