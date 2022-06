Este año, la ayuda económica brindada por el Municipio y definida a través de una junta evaluadora integrada por referentes locales alcanzó a un grupo de atletas campanenses que participan de competencias nacionales e internacionales.

En el marco de las acciones de acompañamiento y apoyo a deportistas campanenses, el intendente Sebastián Abella entregó 13 nuevas becas para atletas de alto rendimiento deportivo.

En esta edición, los deportistas becados por el programa municipal son: Joel Romero (Remero); Daniel Muñoz (Remero); Roxana García (Lucha Olímpica); Agostina Hein (Natación), María Muga (Atletismo); Tobías Viera Veneziani (Remero); Julieta Rodríguez (Atletismo); Sofía Mendoza (Patín Artístico); Esteban Caballero (Karate); Luz Berdún (Karate); Lourdes Mercuri (Patín Artístico); Leonel Imboden (Taekwondo); y Camila Leibouski (Karate-Do).

Durante la entregada, el jefe comunal felicitó a los atletas “por el esfuerzo y el trabajo que realizan a diario para entrenar y seguir mejorando” y, sobre las becas, aseguró, que, además de una ayuda económica, “son un reconocimiento a ese compromiso, al sacrificio que realizan para superarse día a día más allá de los resultados”.

El evento contó también con el acompañamiento de la secretaria de Inclusión, Educación y Cultura, Andrea Bruzos; el director de Deportes, Matías Lugo; y la concejal de Juntos, Elisa Abella, quienes destacaron la importancia de la iniciativa municipal “para promover y estimular a los deportistas en los entrenamientos y facilitar su participación en competencias”.

Además participaron los integrantes de la Junta Evaluadora integrada por Julio “Tito” Bonesi, Alberto Di Prinzio, Alicia Dopazo y Hernán Rafael.

Luego de la entrega, el intendente recordó, a través de sus redes sociales, cuando él en 1998 recibió, como corredor de autos, la misma ayuda de manos del fallecido Jorge Varela.

“Desde mi experiencia personal sé lo que esto significa y en cada entrega me trasladan en el tiempo; cuando a mis 20 años el entonces intendente Jorge Varela me entregó una beca que me ayudó mucho en mis entrenamientos”, rememoró en el posteo, que acompañó con una foto de ese entonces junto a Varela y su auto de carrera en la explanada del Palacio Municipal