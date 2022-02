Los dos referentes de la Selección se encuentran en una pelea de años que ahora tomó repercusión. ¿Qué pasó entre Goycochea y Ruggeri?.

En lo que representa una de las peleas menos esperadas de este tiempo Oscar Ruggeri levantó el guante que soltó hace unos días Sergio Goycochea al declarar que no se sentaría a comer con el ahora panelista estrella de Espn, reviviendo un conflicto que por estas horas se metió en el debate popular y enfrenta a dos figuras de peso que supieron defender juntos la camiseta de la Selección en momentos inolvidables como el Mundial de Italia 90 y las Copas Américas conquistadas en 1991 y 1993.

Hace unas semanas Goycochea, consultado por si compartiría un momento con Ruggeri dijo: “ No tengo ganas ahora. Esta semana no tengo ganas. Y la semana que viene tampoco. Y nunca tampoco, por ahí no... ” y además, para definir al ex central de Boca, River y Real Madrid como persona expresó que: “es muy difícil. Qué se yo. Prefiero pasar en esta también y no generar polémica...”.

Sin embargo, lejos de dejar la oportunidad de generar un efecto el conductor del ciclo F90, Sebastían Vignolo, consultó sobre los dichos del ex arquero a su panelista destacado y este no esquivó el bulto: ”Vos prestás plata y sos difícil cuando la reclamás. Cuando reclamás sos el difícil, ‘se hace el difícil’. Siempre soy difícil yo. No devuelven la plata y encima el que da la plata es difícil. La película está contada como quiere cada uno. Entonces, ¿quién es difícil? Yo, Como siempre. Cuando vs prestas plata y después la pedís, sos un hijo de p...”.

¿Qué dijo Goycochea sobre las acusaciones de Ruggeri?

Las diferencias entre los integrantes de la histórica Selección dirigida por Carlos Bilardo y por Alfio Basile después no eran tan conocidas por el público general y sobre aquellos rumores Goyco contó en el programa Jaque y Mate sobre su desilusión con quien fuera capitán de Argentina: “Me dolió cómo se rompió porque fue por mentiras. Él (Ruggeri) le hizo un préstamo a mi suegro con una hipoteca de una propiedad de por medio, a mi suegro le fue mal con el negocio y se quedaron con la propiedad. ¿Dónde está el engaño?", dijo.

"Si vos me prestas mil pesos para comprar uno de 100 mil y te quedas con el de 100 mil que problema hay?. No hablamos más, el dolor lo pasé. El negocio salió mal y no es como lo que contó él. Nadie cagó a nadie”, sentenció el ahora conductor de televisión.